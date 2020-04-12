fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Правила не для всех: как в Одессе соблюдают карантин в тусовочной Аркадии (фото)

Правила не для всех: как в Одессе соблюдают карантин в тусовочной Аркадии (фото)

Находясь на строгом карантине, для многих из нас единственным окном в этот мир остается Facebook. Именно тут мы узнаем от наших знакомых, что происходит, а со страниц кафе, ресторанов, магазинов о графике их работы во время карантина.

Немного странно выглядит в это время Facebook-страница “Аркадия-сити”, где регулярно появляются фотографии гуляющих по аллее и у моря людей, чаще всего без масок и с призывами присоединиться к “здоровому образу жизни” уже после 6 апреля.

 

Мы решили сходить и посмотреть, что же происходит в “тусовочной столице Украины” и отразился ли на нее жизни карантин.

Аркадию в дни строгого карантина не узнать. Растворились пробки, общественный транспорт хоть и ходит, но ни людей, ни скопления такси, трамваев и маршруток на конечной остановке нет.

 

На подходе к Аркадии заметно оживление.

Рабочие приводят в порядок прилегающую территорию. Возле конечной остановки трамваев косят траву работники “Горзелентреста”, правда, без положенных не то что медицинских, но даже защитных масок, которые должны быть на людях во время работы с газонокосилками.

Рабочий посдтригает траву без защитной маски или респиратора

Рабочий посдтригает траву без защитной маски или респиратора

Возле входа в “Аркадию-сити” классические три землекопа роют траншею. Как “положено”, без масок.

Землекопы у входа в "Аркадия-сити"

Землекопы у входа в “Аркадия-сити”

На Аркадийской аллее необычно пусто.

Еще неделю назад, 5 апреля, до введения строгих мер, тут был открыт прокат велосипедов и электроскутеров от магазина Цитрус, сейчас магазин свернул свою работу.

 

А вот киоск по продаже солнцезащитных очков, наоборот, только открылся и во всю обслуживает клиентов.

Киоск с солцезащитными очками обслуживает клиенток

Киоск с солцезащитными очками обслуживает клиенток

Не работают рестораны и кафе. Некоторые из них организовали торговлю на вынос. Но ажиотажа вокруг них не наблюдается.

Стоят без дела и аттракционы. Группа людей за ограждениями что-то проверяет. Но, как часто водится у рабочих, делают они это без масок.

Возле аттаркционов

Возле аттаркционов

Пройдя по аллее, выходим за границы “Аркадии-сити”. На своем обычном месте поет одинокий ковбой. Действительно, было бы странно, если бы его не оказалось на своем месте.

Ковбой на своем месте

Бессменный ковбой, как обычно, на своем “рабочем” месте

На пляже, несмотря на ласковое солнце и отсутствие ветра, необычно мало людей. Зато замечена активность за заборами летних клубов Ибица и Итака – там вовсю готовятся к летнему сезону. Далеко не все рабочие соблюдают дистанцию, работают без масок и даже без строительных респираторов.

Рабочий полдень в Ибице

Рабочий полдень в Ибице

Ибица готовится к сезону

Ибица готовится к сезону

Работы в Итаке

Работы в Итаке

Итака расширяет свою пляжную зону, отбрая пляж

Итака расширяет свою пляжную зону, отбирая свободную часть пляжа

Пляж между Ибицей и Итакой

Пляж между Ибицей и Итакой

В целом, даже в Аркадии заметны значительные изменения в сторону соблюдения правил карантина. Но именно в этой ситуации бросаются в глаза именно те, кто эти предписания безнаказанно нарушает. Хочется, чтобы правила были едиными для всех, а не для только для тех, у кого есть совесть.

В Аркадии фонтаны решили не выключать

В Аркадии фонтаны решили не выключать

Фото автора и с Facebook-страницы “Аркадии-сити”

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить