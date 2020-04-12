Правила не для всех: как в Одессе соблюдают карантин в тусовочной Аркадии (фото)

Находясь на строгом карантине, для многих из нас единственным окном в этот мир остается Facebook. Именно тут мы узнаем от наших знакомых, что происходит, а со страниц кафе, ресторанов, магазинов о графике их работы во время карантина.

Немного странно выглядит в это время Facebook-страница “Аркадия-сити”, где регулярно появляются фотографии гуляющих по аллее и у моря людей, чаще всего без масок и с призывами присоединиться к “здоровому образу жизни” уже после 6 апреля.

Мы решили сходить и посмотреть, что же происходит в “тусовочной столице Украины” и отразился ли на нее жизни карантин.

Аркадию в дни строгого карантина не узнать. Растворились пробки, общественный транспорт хоть и ходит, но ни людей, ни скопления такси, трамваев и маршруток на конечной остановке нет.

На подходе к Аркадии заметно оживление.

Рабочие приводят в порядок прилегающую территорию. Возле конечной остановки трамваев косят траву работники “Горзелентреста”, правда, без положенных не то что медицинских, но даже защитных масок, которые должны быть на людях во время работы с газонокосилками.

Возле входа в “Аркадию-сити” классические три землекопа роют траншею. Как “положено”, без масок.

На Аркадийской аллее необычно пусто.

Еще неделю назад, 5 апреля, до введения строгих мер, тут был открыт прокат велосипедов и электроскутеров от магазина Цитрус, сейчас магазин свернул свою работу.

А вот киоск по продаже солнцезащитных очков, наоборот, только открылся и во всю обслуживает клиентов.

Не работают рестораны и кафе. Некоторые из них организовали торговлю на вынос. Но ажиотажа вокруг них не наблюдается.

Стоят без дела и аттракционы. Группа людей за ограждениями что-то проверяет. Но, как часто водится у рабочих, делают они это без масок.

Пройдя по аллее, выходим за границы “Аркадии-сити”. На своем обычном месте поет одинокий ковбой. Действительно, было бы странно, если бы его не оказалось на своем месте.

На пляже, несмотря на ласковое солнце и отсутствие ветра, необычно мало людей. Зато замечена активность за заборами летних клубов Ибица и Итака – там вовсю готовятся к летнему сезону. Далеко не все рабочие соблюдают дистанцию, работают без масок и даже без строительных респираторов.

В целом, даже в Аркадии заметны значительные изменения в сторону соблюдения правил карантина. Но именно в этой ситуации бросаются в глаза именно те, кто эти предписания безнаказанно нарушает. Хочется, чтобы правила были едиными для всех, а не для только для тех, у кого есть совесть.

Фото автора и с Facebook-страницы “Аркадии-сити”

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