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Новости Одессы и Одесской области

«Позитивный прогноз»: на мировом рынке вырос кредитный рейтинг Одессы

«Позитивный прогноз»: на мировом рынке вырос кредитный рейтинг Одессы

Международное кредитное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента города в иностранной и национальной валюте с уровня «В-» до «В».

Об этом сообщила пресс-служба Fitch Ratings на своем официальном сайте.

Недавно долгосрочный рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Украины поднялся с уровня «В-» до «В». Это означает, что эмитент – орган исполнительной власти или местного самоуправления, отвечающий за выпуск в обращение облигаций, акций, денег и других ценных бумаг – постепенно выходит из дефолта. Кроме того, это свидетельствует о том, что кредитный долг Украины уменьшается.

Спустя некоторое время после обнародования этой информации Fitch обратило внимание на регионы страны. Так, они отметили несколько городов, в том числе и Одессу.

Fitch повысило Одессе долгосрочный рейтинг дефолта эмитента до уровня «B» с «позитивным» прогнозом. То же самое и с РДЭ в национальной валюте.

Fitch Ratings прогнозирует Одессе сохранение сильной кредитоспособности на самостоятельной основе в среднесрочной перспективе.

Фото: burocreditov.ru

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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