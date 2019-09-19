«Позитивный прогноз»: на мировом рынке вырос кредитный рейтинг Одессы

Международное кредитное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента города в иностранной и национальной валюте с уровня «В-» до «В».
Об этом сообщила пресс-служба Fitch Ratings на своем официальном сайте.
Недавно долгосрочный рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Украины поднялся с уровня «В-» до «В». Это означает, что эмитент – орган исполнительной власти или местного самоуправления, отвечающий за выпуск в обращение облигаций, акций, денег и других ценных бумаг – постепенно выходит из дефолта. Кроме того, это свидетельствует о том, что кредитный долг Украины уменьшается.
Спустя некоторое время после обнародования этой информации Fitch обратило внимание на регионы страны. Так, они отметили несколько городов, в том числе и Одессу.
Fitch повысило Одессе долгосрочный рейтинг дефолта эмитента до уровня «B» с «позитивным» прогнозом. То же самое и с РДЭ в национальной валюте.
Fitch Ratings прогнозирует Одессе сохранение сильной кредитоспособности на самостоятельной основе в среднесрочной перспективе.
Фото: burocreditov.ru
Выскажите ваше мнение. Это важно.