Последние пляжные недели на Одесском побережье (фоторепортаж)

Об этом сообщает наш корреспондент.

Глядя на отдыхающих на песке, ощущение, что уже близиться середина первого осеннего месяца вовсе пропадет.

После нескольких прошедших ливней, в Одессе снова наступила жара. А это значит, что купальный сезон продолжается. Это прекрасная возможность побывать на пляже тем, кто этого еще не успел сделать. Но даже те, кто бывал на пляже чуть ли не каждый день, смогут продлить летнее настроение до первых холодов.

Пляж "Ланжерон" Пляж "Ланжерон" Пляж "Ланжерон" Пляж "Ланжерон" Пляж "Ланжерон" Пляж "Ланжерон" Пляж "Ланжерон" Пляж "Ланжерон" Пляж "Ланжерон" Пляж "Ланжерон"

Пляж "Отрада" Пляж "Отрада" Пляж "Отрада" Пляж "Отрада" Пляж "Отрада" Пляж "Отрада"

Фото: Артем Виноградов