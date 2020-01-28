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Новости Одессы и Одесской области

После дождя в Одессе образовались пробки: какие дороги лучше объехать

После дождя в Одессе образовались пробки: какие дороги лучше объехать

Во время дождя и даже после него улицы Одессы часто парализуют пробки. Мы собрали данные о дорогах, проезд по которым наиболее затруднителен в данный момент.

Информацию о пробках корреспондент “Одесской жизни” собрал с Google Maps.

Николаевская дорога

Начнем с Николаевской дороги, по которой чаще всего добираются из Приморского района в Суворовский: на ней произошло ДТП в районе 7-й Пересыпской улицы. Красная линия пробки тянется до Лиманной улицы. Далее заторы начинаются возле Херсонского сквера. Однако практически без задержек можно проехать по улице Балковской.

Пробки в центре города

Весьма трудно и медленно будет ехать через центр – он весь в пробках. Наиболее «медленные пробки» карты показывают на улице Бунина и Преображенской.

Пробки в районе Куликова поля

В районе Куликова поля небольшие пробки, которые не доставят особого дискомфорта водителям. Такая же ситуация с Французским бульваром и проспектом Шевченко.

Временно «стоит» площадь 10 Апреля. Заторы есть как на самом кольце, так и на улице Черняховского и Академичной.

В Киевском районе у дорог преобладает зеленый цвет, поэтому особых потерь времени не будет. Однако на проспекте Небесной сотни все же придется запастись терпением.

Общая картина такова: центр практически парализован, и дороги рядом с центральными улицами тоже труднодоступны для проезда. В основном от пробок страдает Приморский район, а меньше всего – Киевский.

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Артем Виноградов
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