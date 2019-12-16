После аварии в Одесской области водителя из авто вырезали спасатели (фото)

ДТП произошло в городе Измаил на юге региона.
Автомобиль «Toyota Camry» врезался в столб на площади Мира.
Об этом сообщает bessarabiainform.com.
Автомобиль, двигаясь по участку с круговым движением, выехал на встречную полосу. 24-летний водитель не справился с управлением, после чего машину занесло в электроопору.
В результате авто превратилось в груду металла, автомобилиста зажало внутри. Чтобы помочь ему выбраться, спасателям пришлось разрезать машину с помощью специнструментов.
Водитель получил множественные травмы и был госпитализирован. Подробности происшествия выясняют местные правоохранители.
Фото: bessarabiainform.com
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