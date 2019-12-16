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Новости Одессы и Одесской области

После аварии в Одесской области водителя из авто вырезали спасатели (фото)

После аварии в Одесской области водителя из авто вырезали спасатели (фото)

ДТП произошло в городе Измаил на юге региона.

Автомобиль «Toyota Camry» врезался в столб на площади Мира.

Об этом сообщает bessarabiainform.com.

Автомобиль, двигаясь по участку с круговым движением, выехал на встречную полосу. 24-летний водитель не справился с управлением, после чего машину занесло в электроопору.

Авто превратилось в груду металла

Авто превратилось в груду металла

В результате авто превратилось в груду металла, автомобилиста зажало внутри. Чтобы помочь ему выбраться, спасателям пришлось разрезать машину с помощью специнструментов.

Водителя вырезали спасатели

Водителя вырезали спасатели

Водитель получил множественные травмы и был госпитализирован. Подробности происшествия выясняют местные правоохранители.

Фото: bessarabiainform.com

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