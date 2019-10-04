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Новости Одессы и Одесской области

В парке близ Одессы “поселилась” экзотическая птица

В парке близ Одессы “поселилась” экзотическая птица

В поселке Лески, что под Одессой, регулярно можно встретить в посадке изображения разнообразных зверей.

Ими украшает зеленые насаждения местная художница Ольга Солдатова.

Так, к примеру, совсем недавно старое дерево в парке «облюбовал» фазан. Выведенный яркими красками красавец так и норовит похвастать: гляньте, мол, какие у меня пестрые крылья, а хвост какой!

Чудо-птицу Ольга решила нарисовать, так как она живет в тех краях. Фазанов легко даже несколько раз за день увидеть в лесу, где гуляет художница.

«Это животное у нас можно встретить чаще всего, – поделилась в ее Facebook мастерица. – Мы слышим его специфические крики утром, днем и вечером. А если не слышим, то уже начинаем переживать, настолько привыкли. Один фазан чуть ли не каждое утро садится на наш забор, а иногда даже перелетает на газон. Мы назвали его Васей. Так что пусть это будет портрет нашего Васи».

Увлечению Ольги уже больше полугода. За это время парк преобразился. Из-под руки художницы вышло немало зверушек, которые в действительности населяют местную лесополосу, к примеру, ежик, белочка, сова, лиса и дятел.

В будущем мастерица загорелась идеей создать своеобразный “звериный квест” по лесу. Для этого уже начала наносить всех рисованных зверушек на карту.

Фото: Facebook Ольги Солдатовой 

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Олеся Мамиенко
Олеся МамиенкоПРОФИЛЬ
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