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Порядка 40 тысяч одесситов платят за воду в 1 клик не выходя из дома

Порядка 40 тысяч одесситов платят за воду в 1 клик не выходя из дома

Во время пандемии все более востребованными становятся онлайн сервисы и дистанционные услуги. Чтобы потребители не рисковали своим здоровьем в очередях в кассы банков или терминалы, “Инфоксводоканал” с начала карантина внедрил новый сервис оплаты за воду в один клик.

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Преимущество новой услуги в том, что теперь можно оплачивать за воду без регистрации в личном кабинете, заполнения форм и реквизитов. И что немаловажно, при этом отсутствует комиссия (независимо от банка, который выдал карточку), а сам платеж виден в базе водоканала уже в течение 15 минут.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, достаточно в специальном окошке на сайте «Инфоксводоканала» ввести код лицевого счета, и система сама подтянет необходимые реквизиты, сумму долга и переведет на защищенную страницу для оплаты.

Также новая функция работает и на смартфонах. Для оплаты в один клик необходимо перейти по ссылке, которую водоканал рассылает на телефоны потребителей в смс и вайбер сообщениях.

Следует отметить, что новый сервис уже пользуется популярностью у потребителей. В октябре упрощенным способом оплаты воспользовались порядка 40 тысяч одесситов, и число их растет.

Тем не менее, с начала карантина долги одесситов за воду бьют все рекорды и сегодня составляют порядка 230 миллионов гривен. Такая ситуация значительно усложняет работу водоканала, который кроме бесперебойной подачи воды, старается оперативно устранять аварии, обновлять трубопроводы, проводить модернизацию. В свою очередь, предприятие создает и развивает современные удобные сервисы, а также благодарит своих добросовестных потребителей за своевременную оплату. Сегодня надежность водоснабжения города как никогда зависит от сознательности каждого одессита.

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