Политолог прогнозирует результат выборов мэра Одессы

«Вернее, не станет, а продолжит им быть. Потому что Одесса – сложная. И привычные внутригородские матрицы на нее никак не накладываются. Слишком много точек пересечения интересов. Слишком тонкий лед, по которому ходишь, пытаясь сохранить гражданский порядок и здоровую атмосферу в городе, который вроде как и «ватный», а вроде и ориентированный на европейские ценности, носителями которых традиционно является проукраинская общественность», – отметил он.

В своем посте политолог подчеркнул, что Геннадий Труханов этот баланс не только сохранил, но и четко дал понять, что Одесса чужих не примет:

«Ни с одной стороны, ни с другой. Потому что хозяин-хозяйственник здесь – он. И она не примет. Увидите это 15 ноября, когда будет второй тур выборов мэра. Пожалуй, самый предсказуемый из всех возможных».

Источник: Вадим Карасьов