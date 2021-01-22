Погода в Одессе 23 января: по-весеннему тепло

В субботу, 23 января, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ветер ожидается южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 8-10°С выше нуля.
По Одесской области переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица.
Ветер южный, 9-14 м/ с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 8-13°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололед.
Фото Марии Котовой