Погода в Одессе 21 августа: воскресенье обещает быть жарким

Что прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей на завтрашний день, воскресенье, 21 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области? Судя по всему, осадков не предвидится, а жара еще не спадет.
По информации синоптиков, в Одессе завтра ожидается:
Облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью +19+21°С, днем она поднимется до +30+32°С.
Температура морской воды +24+25°С.
По Одесской области 21 августа:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью составит +16+21°С, днем от +28 до +33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.