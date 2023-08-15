Погода в Одессе 16 августа: снова станет жарче

В среду, 16 августа 2023 года, в Одессе и Одесской области синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Осадков в Одессе не ожидается, но снова идет аномальная жара – прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 16 августа
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.
Температура ночью 19-21°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды на Одесской области 16 августа
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.
Температура ночью 16-21°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость добра.