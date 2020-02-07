Погода на 8 лютого. В Одесі буде мороз і ожеледиця

Завтра, 8 лютого, в Одесі буде холодно.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди на період від 21 год. 7 лютого до 21 год. 8 лютого 2020 р.

В Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця.

Вітер прогнозують північно-західний, швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 6-8°С морозу, вдень від 1°С морозу до 1°С тепла.

Фото: Юлії Сущенко

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