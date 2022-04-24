Поезда из Одессы: в день Пасхи запланированы 2 эвакуационных

Сегодня, 24 апреля, с Одесского железнодорожного вокзала отправятся девять поездов. Два из них – эвакуационные.
По данным Телеграм-канала мэрии Одессы «Одеса. Офiцiйно», сегодня поезда из Одессы отправятся по таким направлениям:
- №26 Одесса – Рахов – 14:15;
- №78 Одесса – Ковель – 18:13;
- №36/38 Одесса – Ужгород – Пшемышль – 18:22;
- №12 Одесса – Львов – 21:31;
- №54 Одесса – Днепр – 21:56;
- №106 Одесса – Киев – 22:03;
- №8 Одесса – Харьков – 22:25.
Эвакуационные поезда:
- №238 Одесса – Ужгород – 22:32;
- №136 Одесса – Черновцы – 20:49.