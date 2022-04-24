Поезда из Одессы: в день Пасхи запланированы 2 эвакуационных

Морских животных из Харьковского дельфинария эвакуируют в Одессу Большую часть дельфинов, морских котиков и морских львов из харьковского дельфинария NEMO эвакуируют в Одессу. Животных будут перевозить в специальных мобильных бассейнах. ПОДРОБНЕЕ