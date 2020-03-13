Поезд «Измаил-Киев» будет приходить на час позже

С 29 марта изменяется график движения фирменного поезда «Дунай» №145/146, который курсирует по маршруту Измаил–Киев и обратно. Прибытие в Киев смещается почти на час, что может создать неудобства ряду пассажиров. Об этом на своей странице в Facebook говорит Ярослав Козак, автор и организатор уникальных путешествий по заповедным и малоизвестным объектам в Украине.

Новое расписание

Поезд №145 будет прибывать в Измаил не в 10.58, а в 11.17. Что касается времени прибытия в Одессу и отправления, то оно изменилось всего на одну минуту: с 29 марта 2020 года он будет прибывать в 04.01, а отправляться в 04.36.

В обратном направлении поезд №146 будет отправляться из Измаила в 18.12 вместо 17.27. Прибытие поезда №146 в Одессу назначено на 00.16, а отправление дальше по пути следования – в 00.51. Сейчас он прибывает в Одессу в 23.12 и отправляется в 23.47. А вот в Киев по новому расписанию поезд прибудет в 10.52 вместо прежних 09.55, а это почти на час позже, чем было.

Что изменится для пассажиров?

По мнению многих жителей Бессарабии, которые едут в Киев по работе, учебе или в медицинские учреждения, такое расписание будет крайне неудобным. Поезд прибывает в столицу в разгар рабочего дня, поэтому людям тяжело будет скорректировать свои планы.

– Поскольку для южной Бессарабии этот поезд является безальтернативным вариантом сообщения с Киевом, то предложенный новый график прибытия — крайне неудобен как для местных жителей, так и для киевлян, а также для туристов, которые хотели бы на этом поезде совершить тур выходного дня в Бессарабию, – считает Ярослав Козак.

Отметим, что в декабре 2017 года «Укрзалізниця» прекратила курсирование поезда №685/686 «Одесса – Измаил». Несмотря на неоднократные обращения, вопрос до сих пор не решен.

Фото: Укрзалізниця

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