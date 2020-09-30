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Поджог сухой листвы: каковы штрафы и куда жаловаться в Одессе?

Поджог сухой листвы: каковы штрафы и куда жаловаться в Одессе?

В осенний период некоторые граждане по старинке продолжают разжигать костры из сухих листьев и травы. Этим грешат не только в сельской местности, но и в городе. Однако такая процедура небезопасна для здоровья и наказывается штрафами.

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Дело в том, что горящие листья и трава могут серьёзно навредить здоровью как самих поджигателей, так и их соседям. При горении в воздух выделяются химические вещества, которые провоцируют онкологию и приводят к отравлениям. Опасность еще и в том, что огонь может перекинуться на рядом стоящие дома, прилегающую территорию и живую растительность. При этом в пожаре гибнут насекомые, животные и птицы.

В Украине поджог листьев и травы наказывается Законом. Сообщать об этом нужно в полицию по номеру «102».

Между тем в марте этого года размеры штрафов за самовольные костры выросли. Так, согласно ст. 77 КУоАП, любителям поджогов растительности грозит наказание в размере от 3 060 грн до грн до 30 600 грн.

Если огонь разводят в полях или лесах, то тут уже появляется криминальная ответственность. Согласно ст. 245 ККУ, за такое правонарушение можно заплатить штраф от 91 800 тыс. до 153 000 грн. или же попасть в тюрьму на срок от 2 до 10 лет в зависимости от тяжести последствий.

Фото: Событие

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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