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Под Одессой 600 морских пехотинцев страны-агрессора взбунтовались и не вышли с судна, – военнопленный (видео)

Под Одессой 600 морских пехотинцев страны-агрессора взбунтовались и не вышли с судна, – военнопленный (видео)

Вблизи Одессы должны были высадиться 600 морских пехотинцев РФ, однако они отказались это делать, понимая последствия, рассказал во время допроса один из российских военнопленных страны-агрессора.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Видео допроса она опубликовала на своей официальной странице в Facebook.

На видео очередной пленный оккупант рассказывает, что армейское руководство его страны возобновило практику «расстрельных отрядов», которые следуют за основными силами РФ и убивают тех, кто хочет сбежать.

Теперь, став соучастником преступлений, оккупант сожалеет, что у «нас не хватило духу поступить, как морские пехотинцы РФ»:

«Под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит», – сообщил оккупант.

Фото: скриншот с видео

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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