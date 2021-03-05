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Почти 1000 крышек открытых люков восстановил «Инфоксводоканал» за прошлый год

Почти 1000 крышек открытых люков восстановил «Инфоксводоканал» за прошлый год

Открытые люки являются угрозой для безопасности пешеходов и автомобилистов. Поэтому в «Инфоксводоканале» уделяют пристальное внимание своевременному ремонту и замене водопроводных и канализационных колодцев.

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Как рассказали специалисты предприятия, хищение и сдача на металлолом крышек люков является актуальной проблемой каждого водоканала. Выгода от этого сомнительна, а риск для людей и ущерб для предприятия существенный. Кроме этого, водопроводные и канализационные колодцы, расположенные на проезжей части, часто повреждаются из-за разрушения дорожного покрытия и перегруженного крупногабаритного транспорта.

Инфоксводоканал: восстановление крышек люков

Сотрудники водоканала проводят постоянный плановый и профилактический осмотр колодцев, а также оперативно отрабатывают заявки о поврежденных и открытых люках, поступающие в колл-центр.

Так, на протяжении 2020 года технические службы «Инфоксводоканала» восстановили 976 отсутствующих крышек люков, из которых 190 были украдены. При этом, вместо чугунных крышек стараются устанавливать современные пластиковые комплекты. Для начала производится расчет предполагаемой нагрузки на люк и уже потом принимается решение о наиболее оптимальном материале.

Зачастую установкой только одной крышки не обойтись, может потребоваться замена всего комплекта, подъем люка в случае его усадки или полная перестройка колодца.

В прошлом году специалистами водоканала проведен ремонт 1717 водопроводных и канализационных колодцев.

В свою очередь, администрация «Инфоксводоканала» просит одесситов при выявлении открытых, поврежденных люков водопровода или канализации сообщать в колл-центр предприятия. Сделать это можно круглосуточно по телефонам 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155. Своевременная заявка поможет максимально быстро устранить проблему.

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