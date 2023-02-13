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Почему при обесточивании насосных станций возможны перебои с водоснабжением

Почему при обесточивании насосных станций возможны перебои с водоснабжением

Сегодня некоторые водопроводные насосные станции филиала Инфоксводоканал продолжают попадать под экстренные и стабилизационные отключения электроэнергии. В результате, потребители при отключениях электричества остаются и без водоснабжения. Речь идет прежде всего о жителях жилых массивов «Таирово», «Ленпоселок», «Застава 1», «Застава 2», «Слободка», «Большевик», «Межлиманье».

Для разрешения этой ситуации и обеспечения потребителей водой при отключениях электричества на ряде насосных станций водоканала, где позволяет мощность, были установлены современные дизельные генераторы.

Однако использование источников автономного питания не гарантирует круглосуточное водоснабжение, к которому привыкли потребители «Инфоксводоканала», и вызывает вопрос: почему вода постоянно исчезает на час. Это разъясняется технологическими условиями работы самих насосных станций. Любая остановка оборудования после даже кратковременного обесточивания и перевод его на резервное питание от генератора требует определенного времени. Насосная станция перезапускается, вдобавок требуется промежуток времени для наполнения водой трубопроводов по городу.

Такая же пауза в водоснабжении происходит и при обратном переходе от питания с помощью генератора на основное от электросети.

Любое отступление от технологических требований в этой процедуре может привести к аварийным ситуациям на водопроводных сетях.

Поэтому обращаемся к потребителям с просьбой отнестись к пониманию ситуации, когда при отключениях электроэнергии и использования генераторов вода появляется не сразу.

В свою очередь, сотрудники Инфоксводоканала продолжают работать в режиме 24/7, чтобы город постоянно был с водой.

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