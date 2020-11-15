По результатам экзит-пола, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС), в Одессе на выборах мэра побеждает действующий городской голова Геннадий Труханов.

Как свидетельствуют данные экзит-пола, за него отдали свои голоса 55,1% избирателей. В то время, как его оппонента, Николая Скорика, поддержали всего 42,8%.

Независимо от политических предпочтений, в победу Труханова верят 63,9 одесситов. В победу Скорика – 35,5%.

Всего в исследовании приняли участие 1780 респондентов. Погрешность исследования не превышает 3-4%.