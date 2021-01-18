Новости Одессы и Одесской области

По Одесской области пройдет международная винная дорога

По Одесской области пройдет международная винная дорога

Одесская область стала частью международного проекта Море вина (Sea of Wine). Этот проект предполагает разработку и запуск винного маршрута, который пройдет по четырем странам: Украине, Грузии, Армении и Греции. В течение двух лет, представители этих стран будут находить интересные винодельни и на основе этих локаций будет сформировано туристическое предложение, которым смогут воспользоваться как индивидуальные путешественники, так и туроператоры.

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Основное отличие от подобных проектов – это то, что отбором и формированием предложения занимаются научные организации. В Украине это Одесская Национальная академия пищевых технологий, в Грузии – Национальный центр развития агробизнеса, в Армении – международный центр агропромышленного образования и Университет Аристотеля в греческом городе Салоники. Именно научный подход стоит в основе организации всего процесса, говорит Кристина Бешлеул, специалист по коммуникациям проекта: “Мы еще мало проявили себя как винный регион, несмотря наш регион – один из старейших винных регионов Европы. Потребление вина у нас растет с каждым годом, но нам есть еще над чем работать. Прежде всего, это повысить узнаваемость отечественных вин”. К сожалению, из за сложившейся ситуации основным каналом продвижения украинских вин будет интернет, а не фестивали и подобные массовые мероприятия.

Участвовать в проекте смогут винодельни не только Одесской области, но и других областей Причерноморья, а это дает больше возможностей для всех и прежде всего для потребителей. Для виноделов – это прежде всего возможность обмена опытом, внедрение европейских стандартам качества вина и гостеприимства, улучшение инфраструктуры вокруг предприятия и возможность выхода на рынки стран-партнеров.

У отборщиков уже есть список потенциальных участников проекта, но подавать заявку на бесплатное участие в программе может любой винодел, оставив сообщение на ФБ странице проекта.

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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