По Одесской области пройдет международная винная дорога

Одесская область стала частью международного проекта Море вина (Sea of Wine). Этот проект предполагает разработку и запуск винного маршрута, который пройдет по четырем странам: Украине, Грузии, Армении и Греции. В течение двух лет, представители этих стран будут находить интересные винодельни и на основе этих локаций будет сформировано туристическое предложение, которым смогут воспользоваться как индивидуальные путешественники, так и туроператоры.

Основное отличие от подобных проектов – это то, что отбором и формированием предложения занимаются научные организации. В Украине это Одесская Национальная академия пищевых технологий, в Грузии – Национальный центр развития агробизнеса, в Армении – международный центр агропромышленного образования и Университет Аристотеля в греческом городе Салоники. Именно научный подход стоит в основе организации всего процесса, говорит Кристина Бешлеул, специалист по коммуникациям проекта: “Мы еще мало проявили себя как винный регион, несмотря наш регион – один из старейших винных регионов Европы. Потребление вина у нас растет с каждым годом, но нам есть еще над чем работать. Прежде всего, это повысить узнаваемость отечественных вин”. К сожалению, из за сложившейся ситуации основным каналом продвижения украинских вин будет интернет, а не фестивали и подобные массовые мероприятия.

Участвовать в проекте смогут винодельни не только Одесской области, но и других областей Причерноморья, а это дает больше возможностей для всех и прежде всего для потребителей. Для виноделов – это прежде всего возможность обмена опытом, внедрение европейских стандартам качества вина и гостеприимства, улучшение инфраструктуры вокруг предприятия и возможность выхода на рынки стран-партнеров.

У отборщиков уже есть список потенциальных участников проекта, но подавать заявку на бесплатное участие в программе может любой винодел, оставив сообщение на ФБ странице проекта.