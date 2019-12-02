Плохие парни: 17 лет спустя

Время неумолимо: искрометные Майк Лоури и Маркус Бернет вошли в кризисный средний возраст не в лучшей форме. Главное – они сохранили чувство юмора и честное сердце. Повеселимся?

23 января 2020 года на экраны одесских кинотеатров сети «Планета Кино» в ТРЦ на Таирова и Котовского возвращаются неугомонные Плохие парни 3: Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

Часть первая: обмен

Премьера первой части трилогий состоялась в далеко 1995 году. Талантливый режиссер Майкл Бэй сумел из первоначально непримечательного сюжета сделать вкусную голливудскую конфетку. История двух детективов полиции Майями, каждый из которых представляет собой два диаметрально противоположных мира: богатых плейбоев и многодетных заложников ипотеки и кредитов.

Сюжет небанален: полицейский участок к ограблен, выкрадена партия изъятого героина. Руководство в гневе и требует закрыть участок, если героин не будет найден, а виновники наказаны. Двум полицейским приходится спасать дело всей своей жизни. Главный злодей – наркобарон и убийца. Для того, чтобы защитить свидетельницу убийства, друзьям приходится поменяться местами. Комедийный боевик насыщен уникальным юморком и смешными сценами.

Часть вторая: заговор

Полицейские Майями постоянно в тонусе. Второй фильм франшизы вышел в 2003 год и повествует о попытке ввезти в город партию нового синтетического наркотика. Таинственный шеф наркомафии сплел целый заговор с целью подмять под себя торговлю наркотиками в городе. О честолюбивых планах быстро узнают конкуренты, и на улицах города разворачивается грандиозная криминальная война.

Майк и Маркус разрываются между служебным долгом и личными проблемами: многолетняя дружба пошатнулась после того, как балбес Майк увлекся сестрой Маркуса.

Часть третья: месть

Фильм «Плохие парни Навсегда» переносит любимых героев на 17 лет вперед. Двух юных душой дядечек ждут невероятные приключения. У Марка Бернетта сбылась мечта – он стал полицейским инспектором. Приятель и боевой товарищ Майк Лоури впал в депрессию и медленно тонет в болоте средневозрастного кризиса. Возможно, все было бы крайне печально, если бы не месть злопамятного румынского (или албанского? – кто их там разберет!) мафиози. Новоявленный мститель настолько досаждает героям, что им приходится вспомнить о боевом братстве и вступить в неравный бой с превосходящими силами противника.

Будет много драк, стрельбы, погонь, недоразумений и непереводимого пацанского юмора, столь дорогого одесситам.

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