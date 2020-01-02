Планы правительства Украины на 2020 год: что обещают министры

Состав нового Кабинета министров работает пока 4 месяца, но в этом году строит достаточно амбициозные планы.
Издание “Слово и дело” проанализировало обещания членов правительства и составило соответствующую инфографику.
Всего за короткий период работы они дали 552 обещания. Самые масштабные среди них – открытый рынок земли, тотальная цифровизация Украины, переход руководства армии на стандарты НАТО.
Самым щедрым на обещания был премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Многие из них касались медицинской сферы:
- своевременная выплата зарплаты медикам
- открытие 25 новых отделений скорой помощи
- закупка 470 карет скорой помощи
- создание центров реабилитации ветеранов
- расширение программы «Доступные лекарства»
- строительство дорог государственного и местного значения
- создание новой электронной кадастровой карты
Вице-премьер Михаил Федоров обещал запустить онлайн-платформу по цифровизации.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов обещал, что к концу 2020 года 100% сведений о земельных участках будут внесены в Государственный земельный кадастр.
Министр социальной политики Юлия Соколовская заявляла, что к началу 2020 года будет создан Единый государственный реестр случаев домашнего насилия, а также начнет работу call-центр по противодействию торговле людьми, предотвращению домашнего насилия.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщала о планах запустить в этом году реформу вторичного звена медицины.
Министр финансов Оксана Маркарова пообещала летом 2020 представить госбюджет на 3 года.
Министр обороны Андрей Загороднюк намерен перевести руководство ВСУ на стандарты НАТО, завершить аудит всех оборонных контрактов, изменить устав Сухопутных войск, уменьшить количество срочников.
Министр образования и науки Анна Новосад пообещала подписать со Всемирным банком соглашение о реализации проекта запуска старшей профильной школы.
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, заявил что к февралю 2020 сигнал украиноязычных каналов должен покрыть 80 процентов оккупированных территорий.
Министр юстиции Украины Денис Малюська пообещал реализовать план по защите прав собственности.
Фото: 24 канал
Инфографика: Слово и дело
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