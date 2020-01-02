Планы правительства Украины на 2020 год: что обещают министры

Состав нового Кабинета министров работает пока 4 месяца, но в этом году строит достаточно амбициозные планы.

Издание “Слово и дело” проанализировало обещания членов правительства и составило соответствующую инфографику.

Всего за короткий период работы они дали 552 обещания. Самые масштабные среди них – открытый рынок земли, тотальная цифровизация Украины, переход руководства армии на стандарты НАТО.

Самым щедрым на обещания был премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Многие из них касались медицинской сферы:

своевременная выплата зарплаты медикам

открытие 25 новых отделений скорой помощи

закупка 470 карет скорой помощи

создание центров реабилитации ветеранов

расширение программы «Доступные лекарства»

строительство дорог государственного и местного значения

создание новой электронной кадастровой карты

Вице-премьер Михаил Федоров обещал запустить онлайн-платформу по цифровизации.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов обещал, что к концу 2020 года 100% сведений о земельных участках будут внесены в Государственный земельный кадастр.

Министр социальной политики Юлия Соколовская заявляла, что к началу 2020 года будет создан Единый государственный реестр случаев домашнего насилия, а также начнет работу call-центр по противодействию торговле людьми, предотвращению домашнего насилия.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщала о планах запустить в этом году реформу вторичного звена медицины.

Министр финансов Оксана Маркарова пообещала летом 2020 представить госбюджет на 3 года.

Министр обороны Андрей Загороднюк намерен перевести руководство ВСУ на стандарты НАТО, завершить аудит всех оборонных контрактов, изменить устав Сухопутных войск, уменьшить количество срочников.

Министр образования и науки Анна Новосад пообещала подписать со Всемирным банком соглашение о реализации проекта запуска старшей профильной школы.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, заявил что к февралю 2020 сигнал украиноязычных каналов должен покрыть 80 процентов оккупированных территорий.

Министр юстиции Украины Денис Малюська пообещал реализовать план по защите прав собственности.

Фото: 24 канал

Инфографика: Слово и дело

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