Пять хобби для детей на карантине от команды «Круче всех»

Команда детского талант-шоу «Круче всех» за пять сезонов познакомилась с сотнями талантливых детей и их необычными хобби. Почему бы не заинтересовать ребенка новым увлечением?

Любимые мультфильмы пересмотрены, уроки выучены, лимит времени для компьютерных игр исчерпан, но у ребенка еще масса энергии. Знакомая картина? Вот несколько идей, которые подойдут и счастливым обладателям загородного дома, и тем, кто проводит карантин в квартире.

Углубленное изучение темы, к которой ребенок проявляет интерес. Если ваш сын или дочь засматриваются мультфильмами «Ледниковый период 3. Эра динозавров» или «Земля до начала времен», почему бы не заинтересовать их огромными ящерами? Ведущих «Круче всех» Андрея Доманского и Андрея Данилевича в свое время удивил Клим Сайбель из Казахстана. На момент участия в съемках ему было всего четыре года, но он уже знал более 50 видов динозавров и животных того периода. В два года Клим с родителями попал в Алматинский динопарк и настолько впечатлился, что пересмотрел все существующие мультфильмы и мультсериалы о древних ящерах. Кроме того, есть много научно-популярных фильмов, откуда можно черпать информацию о динозаврах. Правда, родителям ребенка и самим придется выучить сложнопроизносимые названия и рассказывать на ночь сказки не о Питере Пэне, а о милом травоядном стегозаврике, на которого напали злые тиранозавры. Зато это хобби практически неисчерпаемо. Сегодня известны сотни видов динозавров, а ученые продолжают открывать новые виды. Кроме того, психологи утверждают: интенсивный интерес к какой-либо теме, будь то динозавры, бабочки или планеты, способствует развитию внимательности и настойчивости, расширяет знания о мире, формирует навыки обработки информации. Плюс дети очень быстро запоминают десятки видов животных и делятся своими знаниями со взрослыми. Это повышает уверенность малышей в себе и дает им первый опыт экспертности.

Спидкубинг. Один из реальных способов перевести ребенка из онлайна в оффлайн – показать ему видео о спидкубинге. Важно, чтобы в этот момент рядом оказался кубик Рубика. Спидкубинг – это увлечение для азартных интеллектуалов: собирание кубика Рубика на скорость. Для того, чтобы добиться результатов в этом виде спорта, нужны настойчивость, хорошо развитая память и часы тренировок. Это хобби развивает мелкую моторику, память и пространственное мышление. В спидкубинге существуют свои схемы сбора кубика Рубика, и «профи» знают десятки таких способов – тысячи людей по всему миру увлечены этим. Существует даже Международная ассоциация кубика (World Cube Association) и чемпионаты, на которых спидкуберы выясняют, кто из них круче всех. Например, на момент участия в талант-шоу «Круче всех» 15-летний Михаил Лагойда быстрее всех в Украине собирал кубик Рубика с закрытыми глазами!

Кулинария. Если вы любите готовить, карантин – самое время увлечь кулинарным мастерством и любимое чадо. Это хобби – и для девочек, и для мальчиков. Не зря ведь лучшие шеф-повара мира в большинстве своем – мужчины. В том, что кулинарные шедевры по плечу и настоящему мужчине, команду «Круче всех» убедил Данила Кива из Одессы. На момент участия в проекте ему было 13 лет, однако он не просто вкусно готовил, но и вел кулинарные мастер-классы для детей по всей Украине. А еще Данила стал первым несовершеннолетним, кому разрешили учиться в известном кулинарном институте. Если вам кажется, что до таких высот вашему ребенку не дотянуться, не спешите делать выводы: Данила начинал с того, что красиво выкладывал на тарелки приготовленную мамой еду. И только потом стал готовить сам.

Индийские танцы. Поклонники вновь популярного индийского кино могут вместе с детьми научиться танцевать, как любимые герои – на YouTube много бесплатных уроков индийских танцев. Тем более что параллельно придется изучить культуру и традиции Индии, а это как минимум расширяет кругозор. Скажем сразу: это непросто! Только движений глаз в индийском танце – 26. Каждый жест, каждый наклон головы что-то значат. А чтобы освоить классический индийский танец, понадобится вникнуть в индийские мифы, легенды и популярные эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», на сюжетах которых основана хореография. Это удивительное хобби в талант-шоу «Круче всех» продемонстрировала 12-летняя Сагника Наяк из Киева. Она научила Андрея Доманского правильно надевать национальный костюм и показала базовые движения.

Хула-хуп. Казалось бы, обычная история для девочек – крутить пластмассовый или алюминиевый обруч. Чем тут ребенка еще заинтересуешь? Ведущие программы Андрей Доманский и Андрей Данилевич и представить не могли, какие спортивные горизонты им откроет Вероника Литвинчук из Черновцов! На сцену талант-шоу «Круче всех» она вышла в шестилетнем возрасте, и на тот момент могла вращать уже пять хула-хупов одновременно! А еще – показывать фигуры из обручей: олимпийские кольца, цветок, глобус… Такие упражнения, по словам тренера Вероники, развивают не только гибкость, быструю реакцию, снимают нагрузку со спины, помогая бороться с сутулостью, но и заставляют мыслить объемно: координировать движения сразу нескольких обручей непросто. Кроме того, пластиковый обруч – один из самых безопасных детских тренажеров. Обучать упражнениям с ним можно с самого юного возраста – от 1,5-2 лет. Правда, нужно выбирать обруч, соответствующий росту малыша. Это увлечение больше подойдет тем, кто живет в доме или является обладателем просторной квартиры.

Неважно, какое хобби выберет ребенок, увлечется он им только на период карантина или посвятит этому занятию годы, главное – чтобы это доставляло радость.

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