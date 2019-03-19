﻿ Пилотный проект «Дороги вина и вкуса» стартует в Одесской области - Одесская Жизнь

Реализовать его помогут европейские партнеры.

18 марта в Одессе был подписан меморандум о сотрудничестве между проектом Еврокомиссии «Поддержка развития системы географических указаний в Украине» и Национальной туристической организацией Украины.

Проект «Дороги вина и вкуса» должен помочь развить сельские территории через интерес к продуктам региона туристов-гурманов, особенно иностранных. Для этого, считает руководительница Региональной организации «Туризм Одессы» Оксана Кузнецова, предпринимателям нужно объединяться.

– Если мы хотим, чтоб к нам приехали туристы, которые готовы платить по 200 евро за такие гастро-туры, мы должны объединиться, а также создать карту, которая будет им интересна, – объясняет Оксана Кузнецова

Национальные наработки в области виноделия и пищевой промышленности легче продавать, так сказать, оптом – создав многодневные маршруты и организовав ночлег и отдых. В этом и есть смысл проекта «Дороги вина и вкуса».

– Эти дороги должны включать очень широкий круг участников. Потому что, чем больше будет участников, тем интереснее комплексное ено-гастрономическое предложение будет сформировано для туристов. В Европе нет никаких ограничений касательно длины “Дорог” – это может быть 50 км, а может и 250 км, – уточняет национальный эксперт Европроекта по географическим указаниям Елена Мотузенко.

И, кроме организации маршрутов, необходимо еще и научиться их продавать – то есть придумать, чем заинтересовать туристов.

– Так как Украина находится в Европе, а Европа лидирующая локация мира по приему туристов, ежегодно принимающая более 700 млн. человек, наша задача – сделать все, чтобы эти 700 млн. туристов, приезжающих в Европу, заезжали в Украину. Для этого нам надо сформулировать, почему им сюда надо приезжать, что, собственно, должно привлечь их в Украине, – рассказывает Иван Липтуга, президент Национальной туристической организации Украины.

В качестве одного из инструментов реализации проекта европейские партнеры предлагают начинать с регистрации географических указаний на продуктах питания и винах регионального производства.

– Сегодня уже сформировались ено-гастрономические туристы, готовые платить за туры дополнительные деньги – именно за качество и подлинность продукции. Когда потребитель получает продукт с географическим указанием – это гарантия того, что он получает высококачественный аутентичный продукт, – объясняет руководитель по географическим указаниям Савио.

Проект будет работать в Одесской области 2 года, по результатам его работы разработают методики, как активизировать ресурсные потенциалы других регионов Украины.