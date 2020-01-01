Первый день года на Ланжероне: свежий воздух, много еды и Дед Мороз-пират

Хотите увидеть толпы одесситов 1 января? Тогда вам — к морю. К примеру, на Ланжерон. Уже по дороге туда одесситы, которые успели проснуться и не хотят сидеть у телеков, спешат на каток, в общем, веселятся, как могут. Ну а ближе к морю — вообще такое впечатление, что здесь собралась половина города.

Наш народ умеет таки покушать! Кто со своей едой (таких большинство), кто — в очереди за хот-догами. Погода, вроде ничего. Но небо хмурое, да и море — тоже. Впрочем, разве может это отменить народные гуляния у моря? Мы же в Одессе!

Народ активно дышит правильным морским воздухом, ест-пьет, кто-то — по песочку к самой водичке, кто-то — на пирсы. Тут вам и украшенная елочка, голубей и чаек можно покормить, и вообще прогуляться, пусть даже дождик уже чуть покапывает.

Карапуз у елки кричит в восторге: «Дедускамаоз!!!». Взрослые оборачиваются, и начинается всеобщий восторг. Таки Дед Мороз. Со Снегурочкой. В полной экипировке!

Подбегаю, начинаем знакомиться. Дед Мороз ошарашивает:

— Это сегодня я здесь — главный новогодний персонаж. А вообще — пират.

Да, один раз в год одессит Владимир Михайленко, облачившись Дедом Морозом, вместе со своей супругой Ольгой и другом Борисом традиционно приходят сюда, на Ланжерон, чтобы поздравить одесситов с Новым годом, пообщаться, и просто порадовать тех, кто проводит 1 января у моря.

И нужно было видеть, как отдыхающие, что совсем юные, что взрослые, возрадовались возможности увидеть «внепланового» Деда Мороза у самого моря. Его обступили, ему аплодировали и просто улыбались. Ну и фотографировались с ним, конечно.

Но почему же пират? Владимир Михайленко — «профессиональный» корсар. И если вы хотя бы один раз бывали на первоапрельской одесской Юморине, вы его видели в соответствующем обличье. Такая особенность у этого одессита — дарить людям радость. Просто так. О пиратах он знает, кажется, все, даже что-то вроде музея «пиратского дела» дома у себя завел.

Но сегодня — первый день года, и одесско-«морской» Дед Мороз вместе со своей Снегурочкой снова пришли на Ланжерон. Такая у них традиция — подарить людям немного зимней сказки.

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