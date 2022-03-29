Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 29 марта

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже больше месяца не сходит с первых столбцов ведущих мировых газет.

Великобритания. Почти на всех первых страницах появились сообщения о том, что российский миллиардер Роман Абрамович и два украинских переговорщика были отравлены на неформальных мирных переговорах — через неделю после вторжения России в Украину.

«Financial Times», анонс на первой полосе: «Финская линия. Российский сосед десятилетиями был готов к конфликту».

Колонка: «Погнали вспять. Украинские силы возвращают районные земли», – рассказывает об освобождении украинских райцентров.

«Financial Times» также сообщает о предупреждении Банка Англии о том, что в этом году доходы в Великобритании столкнутся с «историческим шоком». В документе говорится, что управляющий банком Эндрю Бейли сказал, что вторжение России в Украину усилит существующую инфляцию и давление на стоимость жизни, а рост цен на энергоносители, как ожидается, превзойдет любой годовой шок 1970-х годов.

The Guardian приводит отчет о возобновлении мирных переговоров по Украине на фоне обвинений в отравлении. Мирные переговоры в Украине возобновляются на фоне заявлений об отравлении Абрамовича. В этом месяце во время неформальных переговоров российско-украинская переговорная группа претерпела симптомы отравления. Обвинения появились накануне первых за несколько недель мирных переговоров лицом к лицу на фоне опасений, что Кремль не готов пойти на компромисс, несмотря на жесткое сопротивление, с которым его силы встретили с начала вторжения. Об этом впервые сообщили в Wall Street Journal и журнале расследований Bellingcat, хотя американский чиновник сообщил Reuters вчера вечером, что доказательства не указывают на отравление. Источник, непосредственно знающий об инциденте, сообщил Guardian, что Абрамович, владелец футбольного клуба «Челси», миллиардер, участвовал в неформальных переговорах в столице Украины Киеве в начале марта, когда ему стало плохо. По словам источника, участником переговоров был и народный депутат Украины Рустем Умеров, а затем мужчины выехали из Украины в Польшу, а затем улетели в Стамбул, где им оказали медицинскую помощь. «Это было во время его первой поездки в Киев. Роман потерял зрение на несколько часов. У делегации, участвовавшей в мирных переговорах между Украиной и Россией в ночь с 3 на 4 марта 2022 года, наблюдались симптомы отравления химическим оружием», – говорится в сообщении. «Одной из жертв был российский предприниматель Роман Абрамович», — пишет издание в твиттере. Bellingcat сказал, что симптомы включали воспаление глаз и кожи, а также пронзительную боль в глазах, и добавил, что трое мужчин быстро поправились. На следующий день выехали из Киева, уехали в Польшу и улетели в Стамбул. «Три мужчины испытывают симптомы. Последний раунд переговоров между Россией и Украиной, который должен начаться сегодня в Стамбуле, был омрачен заявлениями о том, что российский миллиардер Роман Абрамович и другие участники неформальной клиники вместе с Рустемом», – сообщил источник. Ранее Bellingcat опубликовал заявление, в котором утверждает, что трое мужчин стали жертвой подозрения на отравление.

Абрамович «ослеп в результате отравления», — говорит заглавие на первой полосе «Daily Mail»

Daily Star публикует нехарактерно прямое сообщение о подозрении на отравление, используя недавнюю фотографию господина Абрамовича в аэропорту в Израиле через несколько дней после того, как он заболел и потерял зрение на несколько часов.

Европа. Хорватия. Газета «Vecernji List» Основной материал о: «Забота об украинцах МВД объявила тендер. Тысяча евро на беженца в течение первых шести месяцев из ЕС. Если беженцы находятся в частном жилье, то государство будет платить максимум 3600 кун в месяц за аренду и коммунальные услуги.

Румыния. Газета «Informatia Zilei».

Анонс: «Россия – большая угроза нашей безопасности»

Материал на первой полосе: «Через Петеа и Халмеу проходит все меньше украинских беженцев». За последние 3 дня в округ въехали 500 граждан Украины, а выехали 2 тыс. Количество граждан Украины, находящихся транзитом через уезд Сату-Маре, неуклонно уменьшается с каждым днем. Движение через окружную таможню медленно возвращается в норму.

Кажется, с первых дней вторжения в Украину ушли те, кому было некуда. Другие либо застряли в разбомбованных городах, либо не имеют ни знаний, ни материальных ресурсов, чтобы отправиться в Западную Европу.

Подпись под фото: «Две недели назад более 3000 украинцев ежедневно проходили через пункт Петеа».

Словакия, газета «Denník» подпись на первой полосе «Броня Киев»

Греция, газета: «Nea Kriti». Абрамовича и украинских переговорщиков отравили неизвестным химическим оружием. Игра шпионов»

Нидерланды. На первой полосе «Het Financieele Dagblad»: «Самые крупные пивовары Heineken и Carlsberg покидают Россию»

Пивовар присоединяется к выходу транснациональных компаний для вторжения в Украину. Пивовар Heineken и его коллега по датскому сектору Carlsberg полностью выходят из России в знак протеста против вторжения российских войск в Украину. Они присоединяются к международным компаниям, которые решают покинуть страну. Shell была одной из первых и крупнейших компаний, принявших это решение. Такие сети как Ikea и McDonald’s закрыли все свои филиалы в стране. В настоящее время насчитывается более 450 компаний. В связи с отъездом из России Heineken списывает около 400 млн. евро. 4 марта Heineken прекратил экспорт пива в Россию, а затем и производство бренда Heineken в стране. Пока продолжались продажи таких брендов, как Amstel и Affligem, это приводило к внутренней критике. Теперь пивовары полностью отворачиваются от России. По словам компании, ведение российской деятельности больше не отвечает ее стандартам и ценностям. Голландский пивовар списывает около 400 миллионов евро. Известный как первый из самых больших пивоваров, за ним позже того же дня вышел датский Carlsberg. Для датчан решение более радикально: Carlsberg с 8400 сотрудниками и восемью пивоварнями получает 10% своего оборота из России, где ей принадлежит 27% рынка пива. Компания вынуждена сделать «значительное списание» из-за ухода, но не называет никаких цифр. «Это важное решение», — говорит Сиест Харт, голландец, который является генеральным директором датской пивной группы. По словам ‘t Hart, решение не могло быть принято раньше. Мы не можем просто оставить бизнес позади. Мы не видим варианта остаться в России, учитывая текущее развитие событий, но нужно время, чтобы подготовить правильные шаги в интересах наших людей и не допустить, чтобы наша компания в России ушла в неправильном направлении. Руки падают».

У Heineken также не было другого выбора, кроме как уйти, считает аналитик по капиталу Йос Верстег из InsingerGilissen. «Они не хотят испачкать бренд Heineken риском того, что потребители его будут бойкотировать. Они пытались продолжить работу с местными брендами пива, но вести бизнес в России становится все труднее. Вы больше не получите денег из России. Можно сказать, что каждая крупная компания хочет выйти».

Исландия. «Frettabladid», фото на первой полосе: «Огромное количество беженцев сбежало в Польшу из Украины из-за вторжения России. Готовность и нагрузка на систему растет с каждым днем.

«Варшава кипит» колонка на первой полосе «В Польше растет напряжение в том, как будет развиваться вторжение России в Украину. Жители Варшавы, опрошенные Fréttablaðið на улицах столицы вчера, говорят, что недопустимо, чтобы русский народ относился как жертва вторжения. «Я им не прощаю», – сказал городской дипломат. В Варшавском международном аэропорту имени Шопена усилена охрана. Вчера в центре Варшавы были заметны офицеры полиции.

Италия. Газета La Stampa, заглавие: Отрава на мирных переговорах. Анонс материала: «Зеленский сказал Draghi (премьер Италии): «Италия – это гарант». Фото упоминание о погибшей Анне Политковской рядом с фото Абрамовичем которого возможно отравили

Швейцария. Газета «Kleine Zeitung» пишет:

«Украина – Россия: начало переговоров в Турции»

Война в Украине Приблизительно через четыре с половиной недели после российского вторжения в Украину Москва и Киев начинают новый раунд переговоров сегодня в Стамбуле. Делегации обеих стран встретились в офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Перед началом переговоров турецкая сторона желает встретиться с делегациями. Эрдоган заявил, что общался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным, заявив, что дела обстоят в «позитивном направлении».

Американская газета Wall Street Journal сообщает, что члены делегаций, включая российского олигарха Романа Абрамовича, были отравлены во время переговоров в начале марта. Об этом сообщили несколько украинских участников.

Подпись на рисунке: «Пощечина – и Оскар для производителя компьютеров Film Award»

Сам рисунок является карикатурой на этот случай (пощечина), поскольку он отвлекает от войны в Украине.

Анонс: Украинские беженцы. Кантон Цюрих хочет учить тысячи дополнительных школьников».

Испания. Газета «ARA». Анонс материала: «Война в Украине чревата большим голодом, остановкой борьбы с изменением климата и кризисом власти»

На фото Зеленского цитата из его выступления «Победа Украины – это только вопрос времени»

Турция. Газета Daily Sabah: «Россияне и украинцы в Стамбуле обсуждают мир».

Дипломатическая настойчивость Анкары принесла еще одно положительное развитие, поскольку российская и украинская делегации наконец-то сядут за стол для новых переговоров в Стамбуле, где есть надежда, что враждующие стороны найдут политическое решение для мира.

Германия. Газета FAZ, «Проповедующие насилие исключают себя»

Украинская война фактически вынуждает людей занимать позицию. Но нельзя вынудить отношение. Можно спорить об обвинениях в отдельных военных преступлениях, но вряд ли о российской агрессии. Война Путина, грубое нарушение запрета на применение силы международным правом и его открытое отрицание украинской нации – это не только межгосударственные дела. Каждый, кто публично поддерживает захватническую войну в зажигательной форме, подлежит судебному преследованию согласно немецкому законодательству. Беспокойство вызывает не только то, что 35 государств воздержались от осуждения российской агрессии в Генеральной Ассамблее ООН, но и демонстративного размахивания российскими флагами в этой стране, что можно увидеть недавно на маршах протеста против коронавирусных мер.

Сейчас Россия все еще является членом международного сообщества (строго санкционирована), и люди не синоним ее лидерства. Но те, кто использует символ войны «Z» демонстративно и в связи с войной, символ, широко используемый силами вторжения Путина как сокращение «победы», очевидно, поддерживают ужас этой войны и высмеивают ее жертвы. Кто-нибудь, кто таким образом выступает против нашего основного порядка, справедливо становится объектом верховенства права. В то же время он должен позаботиться о том, чтобы в этой стране – в отличие от империи Путина – можно было спорить о якобы невыразимых вещах, не боясь запрета на профессию и заключение.

Тем важнее, что межличностные споры также цивилизованны. Неоправданные нападения на русских, русскоговорящих, даже на все, что так или иначе кажется русским. Война близка во многом, не в последнюю очередь из-за многих беженцев. Никто не должен просто нести частную солидарную ответственность. В то же время каждый проповедующий насилие нарушает основной порядок. Это касается как государств, так и каждого отдельного человека.

Газета POTSDAMER фото с заголовком: «Федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок (Зеленые) посетила в понедельник первый прием Бранденбурга в Айзенхюттенштадте. Сейчас там находятся 1500 беженцев из Украины»

Главный материал: «Россия сейчас прекращает поставки газа?»

Страны G7 отклоняют запрос на оплату в рублях

Новые угрозы со стороны Москвы с прекращением энергетических соглашений

Мэр Мариуполя хочет полностью эвакуировать город

Миллиардная программа: Хабек призывает помочь экономике

Группа из семи ведущих демократических экономических стран (G7) хочет продолжать оплачивать свои счета в евро и долларах. Президент Владимир Путин объявил, что поставки в «недружественные государства» будут оплачиваться только в рублях. Это «одностороннее и явное нарушение существующих контрактов», заявил в понедельник федеральный министр экономики Роберт Хабек (Зеленые). Сейчас Германия возглавляет в G7. Оплата в рублях «не приемлема».

Ответ из Москвы пришел мгновенно: отказ G7 приведет к остановке поставок, предупредил депутат и член комитета по экономическим вопросам Иван Абрамов. По данным государственной компании «Газпром», Россия непрерывно поставляет газ на Запад. По словам Министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия также заявила, что введет ограничения на въезд для граждан «недружественных» государств. Это касается государств, введших санкции против России.

«Ибо сегодняшний вторник новый»

Планируется раунд переговоров между Россией и Украиной. Переговорщики должны встретиться в Стамбуле. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что важно, чтобы переговоры состоялись лично, несмотря на ограниченный прогресс, достигнутый сейчас. Киев раньше времени погасил ожидания от переговоров.

Украина также не видит признаков вывода российских войск из Киева. Кремль не отказался от планов по крайней мере оцепить Киев, заявил спикер Минобороны. Россия перемещает дополнительные подразделения к украинской границе. Украинская армия кое-где контратаковала. По новой информации Минобороны погибли около 17 тысяч российских военных. Числа невозможно проверить независимо.

Министерство обороны Лондона также сообщило об отсутствии значительных движений русских войск. Однако они получили больше наземных достижений на юго-востоке вблизи окруженного порта Мариуполь. Там русские войска в первую очередь пытались бы захватить порт.

После заявления России о том, что в будущем она сосредоточится на освобождении Донбасса в украинской войне, правительство в Киеве опасается, что ситуация в Мариуполе ухудшится. Пострадавший мэр города призвал к полной эвакуации, по словам Вадима Бойченко, неминуемая гуманитарная катастрофа. В настоящее время погибли 5 тысяч человек, 160 тысяч жителей остались без света. Есть автобусы для эвакуации, но Россия не обещала свободного проезда.

Учитывая возможные военные преступления России, британский эксперт должен консультировать судебные власти Киева. Правительство назначило бывшего судью Международного уголовного суда Говарда Моррисона. Он работал на бывшую Югославию, в том числе на судебном процессе над лидером боснийских сербов Радованом Караджичем. Уже 42 страны обратились в Международный суд по военным преступлениям России, пишет Kyiv Post.

Федеральная полиция зарегистрировала в Германии 272338 военных беженцев. Об этом в понедельник сообщило МВД. Поскольку стационарного пограничного контроля нет, количество беженцев, вероятно, будет значительно выше. Федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок (Зеленые) пообещала соседним с Украиной государствам финансовую поддержку в разрешении кризиса беженцев. Германия может помочь обеспечить уход за беженцами прямо на месте, сказал Бербок.

Подпись под вторым фото: «Эти двое мариупольцев тоже смогли убежать в безопасное место».

Газета «Der Tagesspiegel»: «Из ссылки против Путина». Анонс материала на третьей полосе: «Российское сопротивление Путину организуется за границей. В Германии, но прежде всего в Латвии представители оппозиции общаются в сети. Там им тоже не безопасно».

Издание «Passauer Neue Presse»: G7 отказывается от платежей в рублях

Четкое «нет» требованиям Путина о счетах за газ — Хабек: «Мы не будем разделены»

Берлин. Страны группы G7 отклонили требования России оплачивать счета за газ в рублях. Об этом заявил вчера федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабэк (Зеленые) после виртуальной встречи с министрами энергетики G7. В настоящее время Германия возглавляет группу государств, в которую кроме Германии входят Франция, Италия, Япония, Канада, США и Великобритания. ЕС также принял участие в раунде, сказал Хабек. По словам Хабека, министры G7 согласились, что требование выплаты в рублях является односторонним и явным нарушением существующих договоров. Заключенные контракты действительны, пострадавшие компании должны соблюдать договор. «Поэтому это означает, что оплата в рублях недопустима». Федеральный канцлер Олаф Шольц (SPD) также подчеркнул вчера: «Компании будут платить в соответствии со своими контрактами». Эти контракты в основном основаны на евро.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что поставки газа «недружественным государствам» будут выставляться только в рублях. Это поддержало бы российскую валюту, которая испытала давление, поскольку страны-импортеры вынуждены были закупать рубли. Среди пострадавших стран также Германия. На сегодняшний день поставки газа в Германии оплачиваются, например, в евро. «Попытка Путина разделить нас очевидна», — сказал Хабек. Но есть большое единство.

«Мы не позволим себя разделить, ответ стран G7 ясен: договоренности будут соблюдены». На вопрос о подготовке в случае прекращения поставок газа по России Хабек сказал: «Мы готовы ко всем сценариям. Федеральное правительство работает над ответами на сценарии с начала года. Требование Путина об оплате в рублях следует интерпретировать так, чтобы он «стоял спиной к стене», сказал Хабек.

Между тем, бои в Украине продолжаются с большой остротой: российские военные вчера также атаковали там города с воздуха. Украинские войска начали контратаки в районе Харькова. По данным Кремля, новые переговоры между делегациями Украины и России могут начаться в Стамбуле.

Федеральное правительство рассматривает возможность создания противоракетного щита для всей Германии по израильскому образцу, заявил канцлер Шольц.

Газета Südwest Presse: Во время войны в Украине символ Z можно увидеть на российских танках, а также его используют в Германии сторонники войны. На стене церкви в Вюрцбурге нанесен «Z». Сейчас все больше федеральных земель запрещают этот знак. Теперь это также должно быть преследовано в Берлине, Баварии и Баден-Вюртемберге.

«Portland Press Herald» Украинские военнослужащие в Тростянце, Украина, в понедельник. Украинские войска заявляют, что возобновили контроль над некоторыми районами на севере страны, захваченными Россией. Мирные переговоры намечены на вторник в Турции.

США. The «Wall Street Journal» вышел с заголовком «Утечка раскрывает тайный мир пророссийской хакерской банды».

В секретном чате, которым руководит группа киберпреступников, связанных с Россией, хакер выразил волнение по поводу плана атаки и выведения из строя более 400 американских больниц. «Будет паника», — написал хакер по-русски. Это был 2020 год, в трудный момент пандемии, и банда планировала взять в заложники компьютерные системы больниц, многие из которых боролись за спасение пациентов с Covid-19. Власти США и исследователи кибербезопасности сорвали значительную часть плана, предупреждая больницы перед тем, как было установлено хакерское программное обеспечение, но хакеры отказались от неудачи, согласно кэшу данных и документов, которые просочились в Интернет. последние недели. Хакерское предприятие, которое федеральные прокуроры назвали Trickbot Group, и его филиалы уже собрали сотни миллионов долларов, закрыв отделение неотложной помощи, городские органы власти и государственные школы с 2018 года. «Мне это все смешно», — написал хакер Trickbot, использовавший псевдоним «цель» в сообщении после того, как план был сорван, к «Стерну», лидеру группы и плательщику.

Широко раскрытый взгляд на внутреннюю работу, возможно, самой большой и опасной в мире организованной киберпреступной группы является удивительным следствием войны в Украине. Анонимный исследователь, проникший на серверы группы и назвал себя украинцем, опубликовал данные в Twitter 27 февраля. «Украина встанет!» затем он написал в твите от 2 марта. Исследователи по безопасности и американские чиновники говорят, что внутренние разговоры являются наиболее полным и откровенным публичным взглядом на деятельность криминального предприятия-требителя. Власти США отслеживали группу Trickbot, но мало что было известно публично о ее операциях и внутренних обсуждениях до того, как появилось более 200 000 сообщений и документов.

Фото на первой полосе: «Украинские войска в понедельник прошли мимо повреждений в городе Тростянец на северо-востоке около границы с Россией»

«Переговоры продолжаются по мере того, как Киев настаивает, чтобы вернуть землю»

Россияне и украинцы встретятся в Турции;

Байден заявил, что высказывание Путина было проявлением «нравственного возмущения»

Россия и Украина подготовились провести переговоры о прекращении огня в Турции, чтобы попытаться прекратить более лунную войну, пока продолжаются интенсивные бои, когда украинские силы отвоевывают территории к северу от столицы Киева после того, как российские войска выпустили ракеты по нескольким украинским городам — ​​это за ночь.

Российские переговорщики должны были прибыть в Стамбул поздно в понедельник, а за ними украинская делегация для переговоров о прекращении огня, запланированных на вторник утром. Президент Украины Владимир Зеленский на выходных наметил условия, при которых Украина может признать нейтральный статус в рамках мирного урегулирования с Россией, заявив, что его страна может провести референдум о нейтралитете, но только после оккупации Россией.

«Я не приношу извинения», – говорит Байден об осуждении Путина» пишет «The New York Times». Фото на первой полосе: «Украинские воины в Киеве после боев на передовой к северу от столицы в понедельник. В пригороде Киева Ирпень продолжался обстрелы».

«Украина заявила, что отвоюет землю под Киевом» – колонка на первой полосе. В понедельник украинцы сообщили, что они отвергли вторжение российских войск в ожесточенных боях вокруг Киева и на северо-востоке Украины, в то время как россияне двинулись в окружение и отрезали украинские силы на востоке, благодаря чему дипломатическое решение войны казалось таким же далеким. как обычно.

Сообщается, что украинские контратаки вокруг Киева вернули больше территорий, при этом мэр Ирпеня, ожесточенного пригорода на северо-западной окраине столицы, заявил, что большинство российских войск отступили, хотя бои в некоторых районах продолжались. Если бы украинские солдаты смогут сохранить контроль над Ирпенем, было бы стратегически важно сохранить контроль над Киевом.

«Наш Ирпень освобожден от московского зла», — написал в понедельник в Telegram мэр Ирпеня Александр Маркушин. Но заместитель начальника милиции Александр Богай в телефонном интервью выразил более скептический отклик, отметив, что бои продолжались даже тогда, когда большинство российских войск, похоже, отступили, и что россияне продолжали обстреливать город.

Дипломатия между враждующими странами продолжалась: российская и украинская делегации прибыли в Стамбул для второго раунда переговоров, который начнется во вторник.

Хотя украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он открыт для обсуждения будущего нейтралитета Украины, если он сможет получить гарантии безопасности для своей страны и только после общенационального референдума, он отказался уступать территорию России или сам себе. — провозглашенные республики в юго-восточном регионе, известном как Донбасс, как того требовал президент России Владимир Путин.

В Вашингтоне президент Байден в понедельник поддержал комментарии, которые он сделал в субботу относительно Путина: «Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти». Обращаясь к журналистам, господин Байден сказал, что это замечание, очевидно, изложенное в речи, произнесенной им в Варшаве, было выражением его личного возмущения, а не заявлением политики США относительно свержения российского лидера.

На поле боя, кроме достижений вокруг Киева, украинцы также сообщили о важном прогрессе в Сумской области, северо-западнее Харькова, у границы России.

«Высказывание возмущения — никаких изменений в политике США» — еще одна колонка на первой полосе издания.

Президент Байден в понедельник поддержал свой комментарий о том, что Владимир Путин не должен оставаться президентом России, но он сказал, что это проявление его собственного ужаса по поводу вторжения в Украину, а не смена американской политики, направленной на отстранение Путина от должности.

«Я выражал чувствуемое моральное возмущение, и не приношу за это извинения», — сказал господин Байден журналистам в Белом доме, отвергнув критику со всего мира за последние два дня относительно потенциальных дипломатических последствий. его словам. Президент сказал, что никто не должен был интерпретировать его комментарии как призыв к отставке Путина.

«Это смешно», — сказал он на вопрос о своей речи в Варшаве в субботу, когда сказал: «Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти». В понедельник Байден сказал: «Никто не верит, что я говорил о том, чтобы уничтожить Путина». Последствия слов Байдена в Варшаве подчеркнули дилемму, с которой сталкиваются он и союзники по НАТО по поводу того, как осудить войну в Украине и давить на Россию, не прекращая никаких отношений с Москвой, которые могли бы помочь прекратить вторжение.

Западу также придется решить, позволят ли Москве вернуться к глобальной экономике, снимать санкции и как восстановить дипломатические отношения, если Россия отведет свои силы.

Замечание господина Байдена вызвало определенную похвалу за свою жесткость и ясность, а также оговорку от законодателей и президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал в воскресенье, что «я бы не использовал таких слов», когда его спросили о господине Байдене. Господин Макрон заявил, что надеется добиться прекращения огня и вывода российских войск из Украины с помощью дипломатии.

Некоторые критики утверждают, что декларация господина Байдена может усложнить переговоры о прекращении пятинедельной войны, которая унесла жизни тысяч в Украине и прогнала миллионы из их домов.

«Жестокий учебник Путина, отточенный на опустошенных улицах Чечни» авторский материал CARLOTTA GALL.

В столице Украины в Киеве, среди смертоносного гула тяжелой русской артиллерии, многое кажется знакомым. Не в последнюю очередь ужасающее чувство страха.

Почти 30 лет назад я был в Грозном, столице Чечни, территории на юге России, решившейся провозгласить независимость от Москвы во время распада Советского Союза. За свою дерзость чеченцы заплатили немало. Русская армия дважды вторглась и дважды уничтожила город, ставший знакомым российским пособием по установлению контроля над окраинами бывшей Российской империи и принуждению людей к покорению.

Украина очень отличается от Чечни, которая на Северном Кавказе была небольшой территорией всего в один миллион человек. Украина является суверенным государством с населением более 40 миллионов человек, вооруженными силами более 200 000 военнослужащих и столицей три миллиона и более жителей.

Но стоит упомянуть опыт Чечни, поскольку это был первый раз, когда мы видели, как Владимир Владимирович Путин разрабатывал свой план игры, чтобы восстановить российское господство там, где он хотел. Его методы – грубая сила и террор: бомбардировка и осада городов, умышленное нападение на мирных жителей, похищение и заключение местных лидеров и журналистов и замена их лояльными квислингами. Как писала бывший госсекретарь Мадлен К. Олбрайт незадолго до смерти, эта тактика прямо из учебника Сталина.