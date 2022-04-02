Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 2 апреля

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже больше месяца не сходит с первых столбцов ведущих мировых газет.

Великобритания. The Times приводит данные о британском переносном ракетном комплексе, который, как считается, сбил российский вертолет во время первого применения на поле боя в Украине. В нем говорится, что источники в обороне предполагают, что на видео, где самолет разрезается на две части, показана зенитная система Starstreak, которая используется после того, как украинцы открыли огонь. Речь идет о том, что украинские силы прошли интенсивную подготовку по использованию ракеты Starstreak

The Telegraph сообщает, что российский лидер не только употреблял стероиды, но и купался в крови, извлеченной из разрубленных оленьих рогов, в качестве альтернативной терапии. входят в несколько газет, рассматривающих заявления о том, что президента Владимира Путина много раз посещали хирурги, специализирующиеся на раке щитовидной железы.

«FT WeeKend» вышел с инфографикой, на котором анонсируются материалы номера: Абрамович пятинедельная гонка по состоянию: Яд, самолеты и Путин. Олигархи с флотом яхт на 1 млрд долларов

Австрия. Газета: «Der Standard». Главный материал: «Цена, которую мы платим».

В то время как Россия бомбит города в Украине и заставляет миллионы людей бежать, Запад обнаружил, что ее санкции оказывают лишь умеренный эффект. В настоящее время ЕС советует объявить полный бойкот российскому газу, и экономическая война близится к апогею. Какую цену готов заплатить Запад, чтобы положить конец смертям в Украине?».

Бельгия. «De Morgen». Анонсы материалов на первой полосе:

«Боевые действия в Украине обостряются»

«КАК ВЛАДИМИР ПУТИН СТАЛ ДЕСПОТОМ: «Он быстро научился: слабого избивают»

«Это война, но газовый кран остается открытым»

Подпись под фото: «Украинский военный обстрелял российский беспилотник из траншеи под Харьковом».

Ирландия. The Irish Times анонсы материалов:

Жизнь военного курьера в Украине

Партизанская тактика ведет борьбу с Россией

Путин говорит, что хочет «денацифицировать» Украину. Есть ли в этом правда?

Главный материал: «Украинцы отвоевывают пригород Киева, но Зеленский предупреждает о «битвах впереди».

Подзаголовки:

Россия обвиняет Украину в ракетных обстрелах вертолетами состава горючего в пограничном городе.

Попытка эвакуации Мариуполя пресечена из-за «гуманитарной катастрофы» Чернигова.

Украинские солдаты снова вошли в такие районы, как тяжело пострадавший пригородный пригород Ирпень, где спасатели собирали тела погибших мирных жителей среди завалов и разрушенных улиц.

Но президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия собирает силы на юго-востоке страны, готовясь к новым нападениям. Впереди будут бои. Нам предстоит пройти очень сложный путь», – сказал он.

Количество сбежавших из Украины людей превысило четыре миллиона, мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что возвращаться в город пока опасно, заявив, что на севере и востоке идут «грандиозные» бои.

Через пять недель с того момента, как Россия начала вторжение, отправив более 150 000 военных через границу в Украину, Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против российских технологических компаний, которые поддерживают ее оборонный сектор, чтобы еще больше взорвать московский сектор. способность вести войну.

В письме к The Irish Times посол России в Ирландии Юрий Филатов обвинил Украину в конфликте и сказал, что посольство России в Дублине получило «многочисленные сообщения поддержки от граждан Ирландии».

ЕС, который вчера во время виртуальных переговоров заставил Китай не предлагать России экономическую помощь, также близок к согласованию нового пакета санкций, направленных на замораживание активов и запрет на поездки для новых лиц, а также стремится закрыть лазейки.

Но ожидается, что новые санкции не повлияют на импорт российских энергоносителей, автомобильный транспорт и портовую торговлю. К таким мерам настаивали граничащие с Россией страны и полные решимости остановить ее прогресс, но их призывы опирались государствами-членами, обеспокоенными экономическим ударом.

Президент Европарламента Роберта Мецола настаивала на необходимости более амбициозных шагов во время визита в Киев, во время которого она выступала на заседании украинского парламента.

«Нам нужны более жесткие санкции», – сказала она, пообещав поддерживать амбиции Украины относительно членства в ЕС и, в конце концов, восстановления страны. «Мы не должны, потребляя кремлевскую энергию, косвенно финансировать бомбы, падающие на ваши дома».

Конечный срок, установленный президентом России Владимиром Путиным, чтобы страны платили за поставки газа в рублях или сокращали поставки – что рассматривается как гамбит для поддержки валюты перед лицом экономического наказания – вчера был изменен, поскольку представитель Кремля заявил, что некоторые до наступления платежей оставались недели.

Российская государственная энергетическая компания «Газпром» объявила, что продает свой бизнес в Германии, поскольку Берлин отходит от многолетней зависимости от газа, чтобы отказаться от участия Москвы и получить альтернативные поставки.

Украинские войска вчера вернули территории вокруг Киева, когда Москва обвинила своего соседа в том, что он поставил под угрозу мирные переговоры, совершив нападение с вертолета на склад горючего через границу с Россией.

Российские пожарные тушили огромный пожар на топливном складе в пограничном городе Белгород, который является ключевым логистическим центром для вторжения Москвы. Украина отрицает ответственность за то, что российский губернатор назвал ракетным ударом двух низколетательных украинских вертолетов Ми-24.

«Конечно, это не то, что можно воспринимать как создание комфортных условий для продолжения переговоров», – сказал спикер Кремля Дмитрий Песков. Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов отверг российские обвинения на национальном телевидении, заявив, что они «не соответствуют действительности».

Попытка эвакуации мирного населения из опустошенного города Мариуполя была пресечена, поскольку российские войска держали оцепление, а мэр Чернигова предупредил, что его город также переживает «гуманитарную катастрофу» без воды и электричества и рискует лишиться еды.

Италия. Газета «La Stampa», вышла из фото горящей нефтебазы в Белгороде с заголовком на фото: «Нападение в России».

Литва. Издание «Klaipeda» заголовок: «Юмор войны острый».

1 апреля этого года – День смеха или лжецов – выглядел иначе, чем год назад, когда весь мир говорил о пандемии, которая истощила людей. Шутки 2022 года болезненны, кровавые, полны русских бранных слов и бодрых пожеланий. Все это тоже стало частью войны для поддержания духа бойцов.

Подпим рисунки на первой полосе: «Аллюзия: в самом начале войны с Украиной, еще в 2014 году, президента России прозвали Путлером».

Дания. Газета «Morgenavisen Jyllands-Posten» вышла со статьей о Молдове и заглавием: «В беднейшей стране Европы растут опасения, что Путин нападет».

Подпись под фото: «Пастух Михаил является ветераном гражданской войны в Молдавии в 1992 году. Теперь он боится новой войны, в которой его страна будет следующей, на которую нападет Россия».

Главный материал издания: «Правительство предупреждает о низком уровне благосостояния – особенно для украинских беженцев».

Уже на Пасху в Данию будут доставлены до 40 тысяч украинцев, а давление, по мнению правительства, сделает невозможным поддержку текущего сервиса для всех граждан и предоставит украинцам полный пакет социального обеспечения. Может потребоваться смягчить правила и юридические требования, чтобы сохранить общество благополучия невредимым из-за кризиса, говорит министр иностранных дел Маттиас Тесфайе.

Швейцария. «Tages-Anzeiger». Интервью с министром юстиции Келлер-Саттер: Путин пытается дестабилизировать Европу с помощью беженцев. В интервью Министр юстиции говорит, что Россия сознательно уничтожает гражданские структуры в Украине. В Швейцарии уже зарегистрировано более 20 тысяч украинских беженцев. «Мы понятия не имеем, сколько людей придет», – сказала министр юстиции Карин Келлер-Саттер в интервью. Россия пытается дестабилизировать Европу с помощью беженцев. Это может быть успешным, если есть хорошо известные проблемы безопасности. Поэтому важно, чтобы европейские страны зарегистрировали беженцев. Келлер-Саттер сравнивает Швейцарию с ее федерализмом с машиной Tinguely. Однако не все колеса вращаются, когда дело доходит до приема беженцев. Для беженцев со статусом защиты S теперь есть выплаты первой помощи. Но принявшие украинцев швейцарцы отмечают, что им приходится приложить большие усилия, чтобы их гости получали социальную помощь. Невозможно дать общие указания, как действовать: слишком большие отличия между кантонами и коммунами. Все кантоны получают одинаковую поддержку от федерального правительства. И Конференция социального обеспечения разработала рекомендации по распределению. Но власти не обязаны выполнять эти требования.

Еще один материал: «Москва гасит надежды на деэскалацию Подозреваемый украинский авиаудар в западной России значительно разрушил надежды на деэскалацию войны в Украине. Россия вчера обвинила Украину в применении вертолетов для атаки на склад горючего в Белгороде. Впервые с начала российского вторжения Москва обвинила Киев в нападении на свою территорию. Тем временем Германия продолжает укреплять обороноспособность Украины: федеральное правительство одобрило поставку из Чехии 58 бронетранспортеров. Они поступают из запасов Национальной народной армии ГДР, как сообщал вчера «Welt».

Испания. Газета: «ARA» вышла с названием и фото: «Смерть в Мариуполе»

Две импровизированные могилы в Мариуполе, где вчера российская армия в очередной раз сделала гуманитарный коридор нежизнеспособным, из-за чего город с разрушенной городской структурой продолжает страдать из-за лишения воды, еды, отопления и медикаментов».

Германия. Газета FAZ, «Встреча на высшем уровне на мониторе: Глава Китая Си Цзиньпин и Председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляен» – подпись под фото на первой полосе.

Главный материал: «ЕС заставляет Китай не поддерживать Россию в войне в Украине»

Лидеры Европейского Союза предостерегали китайское руководство от перехода на сторону Москвы в войне против Украины. «Ни один европейский гражданин не поймет, существует ли какая-либо поддержка способности России вести войну», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в пятницу после переговоров с премьер-министром Ли Кецяном и главой государства и лидером партии Си Цзиньпином на саммите , посредством видеоконференции.

«Это нанесло бы большой вред репутации Китая здесь, в Европе.» Страна также несет особую ответственность как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Фон дер Ляен потребовала от Китая «по крайней мере, не мешать нашим санкциям». Иначе она угрожала последствиями для тесных экономических отношений. Российское вторжение в Украину является «решающим моментом не только для нашего континента, но и для наших отношений с остальным миром». Президент Совета ЕС Шарль Мишель сказал: «Мы призвали Китай внести вклад в прекращение войны в Украине». Это чревато глобальной безопасностью и мировой экономикой. Пекин не может игнорировать нарушение Россией международного права.

Согласно заявлению китайского МИД, Си Цзиньпин сказал, что «устойчивый мир в Европе» возможен только «если учитываются законные интересы безопасности всех соответствующих сторон». Подразумевается «интересы безопасности» России. Он назвал «напряжение в сфере региональной безопасности в Европе» «фундаментальной причиной кризиса в Украине».

Он имел в виду роль НАТО в Европе. Си также сказал, что Китай поддерживает диалог между ЕС, Россией, США и НАТО для поиска решения. Он очевидно не включил Украину. Опосредственно Си раскритиковал санкции Запада против России. Мировую экономику не следует политизировать или использовать как инструмент для собственных интересов. ЕС и Китай должны взять на себя обязательство «предотвратить распространение кризиса», сказал Си. Он надеется, что ЕС «разовьет независимое понимание Китая и будет проводить независимую китайскую политику».

Имелось в виду: независимость от США. «При данных обстоятельствах» хорошие отношения между Китаем и ЕС «еще важнее». Обе стороны имеют «широкие общие интересы и прочную основу сотрудничества».

Колонка дело тоже о роли Китая в войне в Украине под названием: «Азиатская карта Путина

Военные трудности Путина в Украине серьезны, как и влияние западных санкций на российскую экономику. Но это не должно скрывать тот факт, что ему противостоит прежде всего (расширенный) западный альянс. Два больших государства в Азии, которые, как все считают, вскоре станет важнейшим регионом в мире, не отпускают Путина. Его министр иностранных дел, находившийся в Китае в начале этой недели, теперь был принят в Индии. А Китай в пятницу дал понять ЕС, что будет придерживаться своей предыдущей позиции по украинскому вопросу.

Однако интересы двух наиболее густонаселенных стран здесь не совпадают. Индия имеет партнерство с Москвой, исторически выросшее со времен холодной войны. Едва ли они захотят теперь передавать его Пекину, Китай является сложным соседом и в конечном счете геополитическим соперником. Именно по этой причине демократическая Индия в последние годы фактически тяжелее тяготела к Западу, в частности Соединенным Штатам. Напротив, авторитарный Китай под руководством Си Цзиньпина все больше определяет себя как идеологическую и стратегическую контргосударство Запада, в первую очередь Америке, которая все еще является верховной силой в Азии. Путин постарается разыграть эту карту как можно чаще, потому что это не только дает ему передохнуть на дипломатической сцене. Нефтяное соглашение с Индией показывает, где ему может быть выход, если он навсегда потеряет своих западных клиентов в сырьевом бизнесе.

В будущем политика Германии и Европы по отношению к Азии больше не может касаться только торговли и прав человека. В отношениях с Китаем, в частности, не стоит повторять кардинальную ошибку, допущенную в отношениях с Россией: отношение себя в экономическую зависимость. Китай может быть дальше, чем Россия, но его могущество уже больше.

Еще материал на первой полосе: «Снова без эвакуации из Мариуполя»

В пятницу снова не удалось вывезти большее количество мирных жителей из разбитого Мариуполя. По данным украинского правительства, Россия согласилась на прекращение огня. По данным Красного Креста, в течение дня ситуация все еще была слишком неопределенной, чтобы начать эвакуацию. Жители в значительной степени разрушенный город неделями остаются без света, воды и пищи. Россия неоднократно нарушала объявленное прекращение огня. В эту субботу было объявлено очередное прекращение огня. По данным украинского правительства, в пятницу вечером во второй раз с начала войны состоялся обмен пленными между враждующими сторонами. Депутат сообщил, что из российского плена вернули 86 украинцев, в том числе 15 женщин.

Издание «Der Tagesspiegel» создало спецпроект «День на войне». «Надо понять, что здесь происходит»

Шестеро украинцев в течение дня поделились своим опытом в прямом эфире «Tagesspiegel». На фотографиях, видео и текстовых сообщениях. От того что они видят, чувствуют, делают и думают. Что из себя представляет повседневная жизнь посреди войны?

США. Издание WSJ. Подпись фото на первой полосе: «Пожар произошел в пятницу после, по словам Москвы, удара украинских вертолетов по гражданскому нефтехранилищу близ Белгорода, Россия. Украинские чиновники не взяли на себя ответственность. Это был бы первый украинский удар внутри России в войне».

Главный материал: «Москва перегруппировывается, сигнализируя о готовности к продолжительной войне»

На прошлой неделе российская война против Украины изменила ход, поскольку Москва, не имея сил для скорых наступлений на нескольких фронтах, начала отступать от Киева и других городов на севере, а сейчас сосредоточилась на захвате части востока страны. Это основной момент через пять недель. Вероятно, это превратится в длительную войну в истощение.

Контратаки Украины, включая удар вертолета по территории России, и передислокация Москвы на Донбасс на востоке Украины свидетельствуют о том, что обе стороны верят в свою победу, что делает маловероятным, что мирные переговоры приведут к соглашению в ближайшее время.

«Военная и политическая стратегия России не изменилась, остается уничтожить Украину», – заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, советник правительства президента Владимира Зеленского. Но он сказал: «Теперь их возможности больше не соответствуют их стратегическому видению».

Это может стать рецептом длительного конфликта, повышая ставки на способность обеих сторон собирать войска и деньги, а также получить доступ к оружию, боеприпасам и припасам.

Еще один материал: «Быстрый поворот Абрамовича от олигарха к посланнику. Российского миллиардера завербовали для доставки сообщений непосредственно Путину»

Колонка справа получилась под заголовком: «Кремль обвиняет Украину в нанесении ударов по России. Киев не взял ответственность за рейд на нефтебазу»

По словам российских официальных лиц, украинские ударные вертолеты совершили предутренний налет на российскую территорию, избежав противовоздушной обороны, чтобы нанести удар по нефтебазе, поскольку мирные переговоры по войне снова возобновились.

На кадрах камер видеонаблюдения, обнародованных российским государственным медиа-каналом РИА Новости, видно, что несколько ракет стреляют в состав и дают взрывы. Вячеслав Гладков, областной губернатор Белгорода, где произошла атака вблизи украинской границы, написал в соцсетях, что операцию проводили два украинских вертолета.

Украинские чиновники не взяли на себя ответственность за нападение. «Я не могу ни подтвердить, ни отвергнуть утверждение о том, что Украина была причастна к этому только потому, что я не владею всей военной информацией», – сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Анонс материала: «ПУТЬ К КОНФЛИКТУ

20-летний поход Путина на войну в Украине и то, как Запад справился с этим».

«The Washington Post». Заголовок «Помощь пострадавшему Мариуполю еще заблокирована».

Подпись фото 1: «Муж проходит мимо уничтоженного бронетранспортера в южном портовом городе Мариуполь, Украина, в пятницу. Десятки тысяч украинцев оставались в ловушке в осадных условиях в городе, а работники помощи отчаянно пытаются до них добраться».

Подпись фото 2: «10-летний Тимофей Шаповал, имеющий опухоль мозга, ждет в карете скорой помощи, пока медики планируют его эвакуацию вертолетом из границы в Медице, Польша. Бюрократическая передряга задержала его конвой»

Заголовок колонки на первой полосе: «Россия обвиняется в нарушении обещаний Красный Крест говорит, что ее команда не может безопасно войти».

Около 6200 мирных жителей, многие из которых, очевидно, самостоятельно сбежали из Мариуполя в течение последних дней и недель, были перевезены в пятницу с контролируемой Россией территории за пределы города в относительную безопасность подконтрольной Украине территории. Но Международный комитет Красного Креста заявил, что его команда из девяти человек не смогла войти в Мариуполь, несмотря на предыдущие заверения Москвы относительно прекращения огня и безопасного прохода гражданских лиц. В субботу команда попробует снова, сказал Красный Крест.

Заголовок второй колонки: «Говорят, что был первый авиаудар Украины по России»

В пятницу Россия обвинила Украину в эскалации войны, нанеся вертолетной атаки на состав горючего в российском городе Белгород, что, казалось, стал первым авиаударом Украины по российской земле с начала вторжения.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ