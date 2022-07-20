Переселенцы в Одессе: подростков приглашают на бесплатные курсы компьютерной графики

Одесский корпоративный компьютерный колледж проводит набор детей из семей переселенцев на бесплатные курсы по компьютерной графике и веб-дизайну.

Как сообщили в мэрии города, в проекте могут принять участие дети 14-15 лет (учащиеся девятых классов), которые вынуждены были покинуть свои дома в связи с вторжением российских оккупантов в Украину.

Проект стартует в сентябре 2022 года. Срок обучения: 4 месяца.

Регистрация проводится очно по адресу: ул. Балковская, 120/2, каб. 404.

Справка по телефону: 063-707-36-44 с 9:00 до 17:00 в рабочие дни.