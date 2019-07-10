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Новости Одессы и Одесской области

Партия мэра Одессы проходит в Раду

Партия мэра Одессы проходит в Раду

Результаты последних социологических исследований показывают, что гарантированно проходят в Верховную Раду шесть партий, еще три имеют шансы побороться за преодоление 5% барьера.

С 28 по 30 июня проводилось социологическое исследование компании “Active Group”, посвященное будущим парламентским выборам. Как выяснилось, “проходной” барьер в 5% голосов гарантированно преодолевают шесть партий. Соотношение между ними распределилось так (первая цифра – общий рейтинг, вторая – среди тех, кто точно определился относительно выборов):

  1. “Слуга Народа” – 36,5% (42,1%).
  2. “Оппозиционная платформа За Життя” – 8,3% (9,6%).
  3. “Европейская Солидарность” – 8,1% (9,3%).
  4. “Голос” – 6,7% (7,8%).
  5. “Батькивщина” – 6,9% (8%).
  6. “Оппозиционный блок” – 4,6% (5,3%)
  7. “Радикальная партия Олега Ляшко” – 3,3% (3,8%)
  8. “Гражданская позиция” – 3% (3,5%).
  9. “Сила и Честь” – 2,5% (2,9%).
  10. “Украинская стратегия Гройсмана” – 1,9% (2,2%)
  11. Партии “Патриот”, “Факел”, “Независимость”, “Самопомощь”, “Партия Зеленых Украины”, “Партия Шария”, “Рух Новых Сил Саакашвили”, “Сила Людей”, “Сила Права”, “Социальная справедливость”, “Аграрная патия” и “ВО “Свобода” – менее 2%.

Рейтинг партий

Чуть более 10% опрошенных еще не определились со своим выбором. 2,9% отказываются от участия в выборах и не пойдут голосовать.

На юге Украины, включающем Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области, проходной рейтинг партий распределился несколько иначе:

  1. “Слуга Народа” – 37,1%.
  2. “Оппозиционная платформа За Життя” – 10,3%
  3. “Оппозиционный блок” – 7,2%.
  4. “Батькивщина” – 6,6%.
  5. “Голос” – 5,3%

Рейтинг партий по регионам

Динамика рейтинга показывает рост популярности “Оппоблока” в крупных городах – за счет того, что тамошние мэры, как например одесский городской голова Геннадий Труханов или харьковский Геннадий Кернес, подключились к этой партии со своим электоратом. В то же время рейтинг партии “Свобода” в западных областях Украины равен или превышает 5%, что достаточно весомо.

По показателям антирейтинга и недоверия на данный момент лидирует “Европейская Солидарность” – ей не доверяют 42,2% респондентов. У “Оппозиционной платформы За Життя” антирейтинг буквально за неделю вырос с 22,1% до 27,4%. “Оппоблок” имеет 23,6% антирейтинга, 23,4% – у “Радикальной партии”, 21,3% – у “Батькивщины”. Антиейтинг партии “Свобода” – 15,4%, “Украинской стратегии Гройсмана” не доверяют 11,7% опрошенных, партии “Слуга Народа” – 10%.

Источник: Одесский курьер

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