Пара року: до Дня закоханих в Одеському зоопарку оголосили романтичний конкурс

Найромантичнішу пару року оберуть в Одеському зоопарку.

Про це пише пресслужба Одеської міської ради.

Щорічно в Одеському зоопарку проводиться конкурс «Пара року».

Торік звання романтичної пари отримали рожеві пелікани, а в 2018 році переможцями конкурсу стали амурські тигри.

Цього року конкурс «Пара року-2020» проходить на сторінці Одеського зоопарку в соціальній мережі Facebook. В альбомі представлені фотографії пар вихованців зоологічного парку.

Всі охочі можуть проголосувати за улюблену пару.

А 14 лютого на святі в Одеському зоопарку буде урочисто оголошена пара-переможець, яка набрала найбільшу кількість голосів. Саме вона отримає почесний титул «Пара року-2020».

Фото: ОМР

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