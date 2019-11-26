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Новости Одессы и Одесской области

Памятник ученому и детский центр с кинозалом: в мэрии рассказали, что будет в обновленном одесском сквере «Луч»

Памятник ученому и детский центр с кинозалом: в мэрии рассказали, что будет в обновленном одесском сквере «Луч»

Управление архитектуры и градостроительства Одесского горсовета почти закончило разрабатывать предпроект нового сквера на перекрестке улиц Левитана и Академика Королева. Там могут появиться памятник советскому ученому Сергею Королеву и детский центр с концерт-холлом, классами для занятий спортом и танцами, а также кинозалом.

Об этом во время аппаратного совещания сообщил заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Марат Касимов.

Над начальным этапом проектирования обновления сквера одновременно работают КП «Одеспроект» и собственники зданий бывшего кинотеатра «Луч» ООО «Юг-курорт-сервис».

«КП «Одесспроект» разработало свои предложения, которые могут быть учтены в дальнейшем благоустройстве сквера», – сказал замначальника.

Разработчики предлагают обновить главную аллею, оформить вход аркой, разбить место под парковку, установить фонтан. Кроме того, обустроить зону релакса, площадку для выгула собак, детский развлекательный центр, игровые площадки для малышей разных возрастов. Развлекательный центр, по задумке, должен составлять не более 14 метров в высоту. Там будут тренажерные залы, классы для занятий спортом и танцами, концертный холл и кинозал.

При этом здание детского центра оформят в стекле или зеркалах. По мнению мэра Одессы Геннадия Труханова, оно должно создавать впечатление легкого и воздушного.

Проектом предложено обеспечить все условия для полива зеленых насаждений, а также провести освещение. В сквере также может появиться памятник советскому ученому Сергею Королеву, под него предварительно уже выбрали место.

На данный момент в департаменте продолжают работу с учетом предложений ООО «Юг-курорт-сервис». После окончания проектировки документацию передадут на рассмотрение комиссии по городскому дизайну. Согласно требованиям мэра, к весне обустройство основной части парка должно быть завершено. В первую очередь, он поручил решить вопросы с зеленой зоной, освещением, местами отдыха и парковкой, а после приступать к строительству детского центра.

Ориентировочно все работы планируют завершить к 1 июня 2020. Предположительно, открытие сквера приурочат ко Дню защиты детей.

Фото: timer-odessa.net

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Артем Виноградов
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