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Новости Одессы и Одесской области

Памятник историческим битвам у склонов Фонтана установили в одесском парке «Юность» (фото)

Памятник историческим битвам у склонов Фонтана установили в одесском парке «Юность» (фото)

Сегодня, 30 мая, несколько десятков одесситов собрались в конце улицы Литературной, на территории парка «Юность», чтобы увидеть открытие мемориала защитникам одесского берега. Об этом сообщил корреспондент «Одесской жизни», побывавший на церемонии открытии монумента.

Памятная скрижаль состоит из двух частей, на которых кратко описаны события из истории обороны Одессы во времена Крымской и Второй мировой войн. Памятник условно разделена на две половины, на каждой из которой рассказывается об одном из памятных событий.

Первое событие – захват фрегата британского королевского флота «Тигр» во время Крымской войны у берега Среднего Фонтана 30 апреля (12 мая по нынешнему календарю) 1854 года. Из-за густого тумана, британский корабль сел на мель, и казаки береговой стражи вступили в бой. В результате британский корабль был захвачен, капитан, 24 офицера и 201 матрос были взяты в плен. Одну из пушек с «Тигра» сняли и установили на Приморском бульваре (перед зданием Одесского городского совета).

Второе событие, которому посвящен памятник, происходило во время обороны Одессы, в 1941 году. На территории Среднего Фонтана располагались позиции береговой станционной батареи БС-39 42-го отельного артдивизиона одесской военно-морской базы. Они обеспечивали огневую поддержку армейским частям в восточном и южном секторах боевых действий.

Сейчас памятник изготовлен из полимерных материалов. В дальнейшем группа энтузиастов, которая состоит из местных жителей, ветеранов и историков, надеется собрать больше средств, а также найти меценатов, чтобы сделать конструкцию более монументальной.

Больше фото – в фоторепортаже ниже.

Фото: Артем Виноградов

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