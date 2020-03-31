Памятник архитектуры на Приморском бульваре фактически уничтожают

Продолжается история с фактическим уничтожением памятника архитектуры на Приморском бульваре в Одессе – одного из двух знаменитых полуциркульных зданий.

Как сообщило на днях местное издание Думская, бизнесмен Руслан Тарпан продолжает уродовать принадлежащий ему “полуциркульный” дом начала XIX века по адресу Приморский бульвар, 7, который является памятником архитектуры национального значения.

Специалисты уже неоднократно отмечали, что памятник архитектуры с 2017 года восстанавливается с грубейшими нарушениями норм и правил реставрации. Более того, опять же в нарушение действующего законодательства был пристроен мансардный этаж. В Минкульте заявили, что никаких разрешений на проведение таких работ у владельцев дома не нет. Суды несколько раз приостанавливали реконструкцию, но безуспешно. Уничтожение памятника архитектуры продолжается.

Теперь “реставраторы” Тарпана принялись за внутренний двор здания. Сейчас там возводится непонятная конструкция из красного кирпича.

Примечательно, что сам бизнесмен Руслан Тарпан с 2017 года находится в международном розыске. По полученной от судейского корпуса информации, сейчас он активно пытается решить вопрос с органами Фемиды об исключении себя из вышеуказанного производства. Пока Руслан Тарпан находится за пределами страны, его подчиненные развернули активную деятельность по перестройке внешнего вида исторического центра Одессы.

Следует отметить, что дом №7 по Приморскому бульвару построили в конце тридцатых годов XIX столетия по проекту архитекторов Авраама Мельникова и Франца Боффо.

До 1917 года размещались различные административные учреждения. В частности, в здании заседали городская дума, приказ общественного призрения, строительный комитет, коммерческий суд, Одесский музей древностей (первый публичный музей города, 1831—1858). Дума находилась в этом здании с 1830 по 1899 год. Во время Первой мировой войны здесь заседал военно-окружной суд, который 4 октября 1916 приговорил к расстрелу Григория Котовского.

После реконструкции от внешнего вида здания остался лишь фасад.

Источник: Одесский курьер

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