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Открыто уголовное производство: в СБУ подтвердили обнаружение фальшивых бюллетеней в офисе Дмитрия Голубова

Открыто уголовное производство: в СБУ подтвердили обнаружение фальшивых бюллетеней в офисе Дмитрия Голубова

Служба безопасности Украины подтвердила пресечение попытки фальсификации второго тура выборов мэра Одессы 15 ноября.

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Ранее одесские телеграмм-каналы сообщили о том, что СБУ изъяла фальшивые бюллетени, которые находились в офисе Дмитрия Голубова и готовились для вброса во втором туре выборов Одесского городского головы. Напомним, что Голубов официально поддерживает кандидата от ОПЗЖ Николая Скорика.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте СБУ, правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Напомним, за фальсификацию избирательных документов группой лиц, в том числе – бюллетеней, предусмотрено до 10 лет лишения свободы ( ст. 158-3 УК Украины).

Также к расследованию уголовного производства по фальсификации бюллетеней офисом Дмитрия Голубова подключилась Одесская прокуратура.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Источник: Цензор.нет

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