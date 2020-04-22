Открытие музеев до окончания карантина: «Это может стать ударом»

Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд привел аргументы против этого. Он считает, что решение об открытии нужно оставить на усмотрение музеев.

Обращаясь к главе Минздрава, Александр Ройтбурд опубликовал в Facebook заявление о том, что «введение карантина стало ударом для музеев. Но их открытие до конца карантина может стать еще большим ударом». Александр Ройтбурд также обращается к главе Минздрава: «Музейное сообщество просит вас пересмотреть решение об открытии музеев».

Аргументы главы Художественного музея:

«В каждом зале музея должны находиться смотрители. Все они пожилые люди, как правило, живущие в отдаленных районах городов. Сейчас они на самоизоляции. Если запускать музеи, особенно в больших городах, то это повлечет расходы на транспорт для смотрителей, превышающие не только их зарплаты, но и то, что музеи могли бы заработать в условиях ограниченной посещаемости и невозможности проведения лекций, экскурсий, детских программ и других массовых мероприятий».

«Не хотелось бы ставить под удар их здоровье. Возможно, для небольших музеев в небольших городах этой проблемы не существует. Но в Киеве, в Одессе, Львове, Днепре музеи к этому не готовы. Я говорил с коллегами из этих городов, и наши позиции полностью совпали», — считает Александр Ройтбурд, добавляя, что «разумнее было бы оставить это на усмотрение музеев. Возможно, некоторые могли бы открыться в ограниченном режиме. В любом случае, это должен решать каждый конкретный музей самостоятельно».

Глава Минздрава Максим Степанов уже отреагировал на заявление Александра Ройтбурда. «Ваши предложения обязательно учтем!», — ответил он.

Отметим, что Екатерина Чуев, — гендиректор столичного музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, — также отреагировала на идею открытия музеев во время карантина: «Надеемся, Кабинет Министров Украины и Максим Степанов, решая открыть музеи, примут во внимание то, что в музеях работает много людей 60+, у которых нет служебных авто».

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