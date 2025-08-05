отключение света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы 5 августа осталась без света. 
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Электроэнергии не будет до 17:00 -20:00 в зависимости от адреса.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Героев Крут, 43,49,
  • И. Рабина, 17.

Центральный РЭС

Работы до 17:00, 20:00:

  • Г. Афанасьева, 2-34,
  • Балковская, 193,
  • Болгарская, 35- 45,42- 70,
  • М. Болтенко,
  • А. Вадатурского, 79-131,
  • ул. Головковская, 42-50,
  • Гранатная, 1- 11,2-16,
  • Дальницкая, 15,
  • Запорожская, 20- 32,
  • Г. Михайленко, 18-28, 37-51,
  • Прибика Йозефа, 7-27,8-28,
  • Столярского, 4-Г,
  • И. Фунтового, 42-54,
  • переулок Высокий, 1-11,2-14,
  • переулок Гранатный, 2,3,4,5,6,6А,8/корп.1,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Малиновский, 7.

Северный РЭС

Работы до 20:00:

  • Альпинистов, 1-21,2-24,
  • Газовая, 1-21, 2-20,
  • Каменяров,
  • Льва Симиренко, 1-57,
  • Республиканская,
  • Хаджибейская дорога,
  • переулок 1-й, 3-й Нефтяников,
  • переулок 2-й, 3-й Хаджибейский.

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