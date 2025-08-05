Ключевые моменты
- Часть Одессы 5 августа осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Электроэнергии не будет до 17:00 -20:00 в зависимости от адреса.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Героев Крут, 43,49,
- И. Рабина, 17.
Центральный РЭС
Работы до 17:00, 20:00:
- Г. Афанасьева, 2-34,
- Балковская, 193,
- Болгарская, 35- 45,42- 70,
- М. Болтенко,
- А. Вадатурского, 79-131,
- ул. Головковская, 42-50,
- Гранатная, 1- 11,2-16,
- Дальницкая, 15,
- Запорожская, 20- 32,
- Г. Михайленко, 18-28, 37-51,
- Прибика Йозефа, 7-27,8-28,
- Столярского, 4-Г,
- И. Фунтового, 42-54,
- переулок Высокий, 1-11,2-14,
- переулок Гранатный, 2,3,4,5,6,6А,8/корп.1,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Малиновский, 7.
Северный РЭС
Работы до 20:00:
- Альпинистов, 1-21,2-24,
- Газовая, 1-21, 2-20,
- Каменяров,
- Льва Симиренко, 1-57,
- Республиканская,
- Хаджибейская дорога,
- переулок 1-й, 3-й Нефтяников,
- переулок 2-й, 3-й Хаджибейский.