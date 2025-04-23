Северный РЭС
Работы до 18:00:
- Владимира Хавкина, 9а, 41Д,
- Геологическая, 9, 9а, 22, 23б,
- Д. Сигаревича,
- Котляревского, 1-23, 4-14,
- Круговая,
- Степная, 1-31,
- Хавкина,
- Хуторская,
- Л. Гинзбург, 5-43,
- Оранжерейный, 18-30, 27-43,
- переулок Хуторский,
- переулок Цементный, 1-17,2-16,
- переулок Шебелинский, 13-27
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Е. Танцюры, 17, 17/2, 18, 21, 23/1, 23/5,
- Ивана и Юрия Лип, 31- 41,
- Инглези, 12, 12/корп.2,3, 15, 16, 18,
- Космонавтов, 38-68.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Французский б-р, 26/2, 26/корп.1,
- Довженко, 7,9,
- Цветочная, 12-21,
- Пироговская, 3-13,
- Платанова,
- Радостная, 114,116,
- Савельева Артура, 12-20б,
- С. Рихтера, 67-109,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-5, 2-6,
- 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. Ковровый, 5, 7, 9,
- Ольги Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а,
- пер. Шампанский,
- 1-й проезд Сиреневый, 1-6.