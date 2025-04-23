Отключения света

Северный РЭС

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Работы до 18:00:

  • Владимира Хавкина, 9а, 41Д,
  • Геологическая, 9, 9а, 22, 23б,
  • Д. Сигаревича,
  • Котляревского, 1-23, 4-14,
  • Круговая,
  • Степная, 1-31,
  • Хавкина,
  • Хуторская,
  • Л. Гинзбург, 5-43,
  • Оранжерейный, 18-30, 27-43,
  • переулок Хуторский,
  • переулок Цементный, 1-17,2-16,
  • переулок Шебелинский, 13-27

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Е. Танцюры, 17, 17/2, 18, 21, 23/1, 23/5,
  • Ивана и Юрия Лип, 31- 41,
  • Инглези, 12, 12/корп.2,3, 15, 16, 18,
  • Космонавтов, 38-68.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Французский б-р, 26/2, 26/корп.1,
  • Довженко, 7,9,
  • Цветочная, 12-21,
  • Пироговская, 3-13,
  • Платанова,
  • Радостная, 114,116,
  • Савельева Артура, 12-20б,
  • С. Рихтера, 67-109,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-5, 2-6,
  • 2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Ковровый, 5, 7, 9,
  • Ольги Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а,
  • пер. Шампанский,
  • 1-й проезд Сиреневый, 1-6.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме