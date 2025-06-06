Отключения света
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Северный РЭС:

  • 2-я линия на жилмассиве, 12,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,
  • Агрономическая,
  • Большая Садовая,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана, 1, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 13, 15, 17, 164,
  • Донецкая, 5-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 81, 83, 90а,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62/б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Коровицкого, 115-151,
  • Котляревского, 12/б,
  • Круговая,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • Летняя, 23-41,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская,
  • М. Михновского,
  • Болобочана,
  • Молодежная,
  • Неждановой, 30-62,117-129,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Южная дорога, 1-65,
  • Светлая, 1-14,
  • Сергея Ядова, 58,
  • Тарутинская, 1- 11,
  • С. Усикова, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64а-72,
  • Хуторская,
  • Цебриковская, 1-13а,
  • Чайкова, 1-71,
  • Четвертая, 33Г,33Б,
  • Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • дорога Николаевская, 65,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
  • пер. 3-й Керченский, 3,4,6,
  • пер. Агрономический, 1-8,
  • пер. Л. Гинзбург,
  • пер. Квантовый,
  • пер. Килевый,
  • пер. Круговой,
  • пер. Крушельницкой, 1-5а,
  • пер. Мастерской,
  • пер. Новый,
  • пер. Оранжерейный,
  • пер. Украинки Леси, 10, 11, 12, 20,
  • пер. Шахтинский, 18-46,
  • пер. Шебелинский, 13, 13А, 15-27,
  • пр-т Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

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