Отключение воды в жилмассиве Таирова города Одесса 13 ноября 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по переключению вновь проложенного водопровода диаметром 160 мм по адресу пр-т Небесной Сотни, 51-53,

В связи с чем, 13 ноября 2019 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Левитана, 70-116,

Академика Королева, 2-34/1,

Небесной Сотни, 1-67,

Тульская, 73-123 и 68-108,

Инглези, 1-3/3,

1-18 линии Люстдорфской дороги.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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