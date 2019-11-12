Отключение воды в жилмассиве Таирова города Одесса 13 ноября 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по переключению вновь проложенного водопровода диаметром 160 мм по адресу пр-т Небесной Сотни, 51-53,
В связи с чем, 13 ноября 2019 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Левитана, 70-116,
- Академика Королева, 2-34/1,
- Небесной Сотни, 1-67,
- Тульская, 73-123 и 68-108,
- Инглези, 1-3/3,
- 1-18 линии Люстдорфской дороги.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)