Отключение воды в ж/м Таирова города Одесса 3-4 декабря 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по переключению вновь проложенного магистрального водопровода диаметром 400 мм по адресу ул.Академика Глушко, 15-17
В связи с чем, с 09:00 3 декабря до 05:30 4 декабря 2019 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Академика Королева, 72-94,
- Академика Глушко, 13-25,
- Ильфа и Петрова, 21-39,
- Академика Вильямса, 64-76Б.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)