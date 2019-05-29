Отключение воды в г.Одесса и пригородах 30 мая 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ.
В связи с работами по замене ЗК Ду=300мм по адресу: ул.Академика Королева угол ул.Тополевой
30 мая 2019 года с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 140-158/4, 155-159;
- Академика Глушко, 2-14,
- Левитана 28-62а, 67-91,;
- Костанди 141-167, 126-136;
- Академика Королева, 5-37Б,
- 1-10 Линии Люстдорфской дороги,
- Тополевая,
- Тульская.
В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене ЗК Ду 150 мм по адресу: ул. Хуторская, 66,
30 мая 2019 года с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Академика Панкратовой,
- Круговая, Павлодарская,
- Хавкина,
- Котляревского,
- Известковая,
- Кирпичная,
- Хуторская,
- частный сектор “Новая Слободка”;
а также
- с. Нерубайское,
- с. Усатово (до 13:00)
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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