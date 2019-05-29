Отключение воды в г.Одесса и пригородах 30 мая 2019 года

Всё будет «Квартал», или Что значит жить по-новому с новым президентом? 20 мая избранный президент Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу. Идя на выборы, он обещал глобальную кадровую перезагрузку власти. И уже в своей первой «президентской» речи заявил о роспуске Верховной Рады. Более того, за несколько дней во главе страны Владимир Зеленский произвел ряд громких увольнений и назначений. ПОДРОБНЕЕ

«Время больших ожиданий». Насколько «всесилен» Президент Украины? После президентских выборов и вступления в должность нового главы государства — Владимира Зеленского, многие украинцы начали строить планы и возлагать нешуточные надежды на молодого и амбициозного политика. Но тут дело даже не в личности Зеленского, а в самой высокой должности. ПОДРОБНЕЕ