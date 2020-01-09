Отключение воды в ж/м «Пересыпь» города Одесса 10 января 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на водоводе диаметром 600 мм по адресу ул. Атамана Чепиги, 53,
В связи с чем, 10 января 2020 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Атамана Чепиги,
- Локомотивная,
- Наливная,
- 2-й Лиманчик,
- Черноморского Казачества,
- Атамана Головатого.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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