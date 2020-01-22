Отключение воды в ж/м Котовского города Одесса 23 января 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по замене аварийного участка водопровода по адресу ул.Академика Заболотного, 10
В связи с чем, 23 января 2020 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Академика Заболотного, 4-16,
- Давида Ойстраха, 13а.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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