Отключение воды в ж/м Котовского города Одесса 17 января 2020 года

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Полосу для общественного транспорта планируют выделить по пути на поселок Котовского Выделенная полоса для движения общественного транспорта показала свою эффективность на улице Ришельевской. Теперь городские власти рассматривают такую возможность и для дороги на поселок Котовского, а также на улице Пушкинской. ПОДРОБНЕЕ