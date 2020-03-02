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Новости Одессы и Одесской области

Отключение воды в районе Французского бульвара города Одесса 3 марта 2020 года

Отключение воды в районе Французского бульвара города Одесса 3 марта 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по переключению жилых домов к вновь проложенному магистральному водопроводу диаметром 300мм по адресу улица Французский бульвар 21, 25, 33

В связи с чем, 03 марта 2020 года с 09:00 до 20:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Французский бульвар, 2-52, 1-87,
  • пер. Шампанский,
  • пер. Госпитальный,
  • ул. Азарова,
  • пер. Кренкеля,
  • пер. Каркашадзе,
  • пер. Дунаева,
  • пер. Удельный,
  • пер. Санаторный,
  • пер. Спортивный,
  • Уютная,
  • Отрадная,
  • Морская.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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