Отключение воды в районе Дальних Мельниц 18 сентября 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по замене запорной арматуры по адресу ул. В. Стуса угол ул. Строганова
В связи с чем, 18 сентября 2020 года с 10:00 до 20:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- ул В. Стуса,
- ул. Дальницкая,
- ул. Бугаевская,
- ул. Строганова,
- ул. Фабричная,
- ул. Радужная,
- ул. Онежская,
- ул. Н. Вороного,
- ул. Аккордная,
- ул. Литовская.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)