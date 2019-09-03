Отключение воды в районе Большого Фонтана города Одесса 4 сентября 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по переключению водопровода диаметром 250 мм и замене задвижки диаметром 200 мм.
В связи с чем, 4 сентября 2019 года с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Фонтанская дорога, 65-143, 22-72,
- Авдеева-Черноморского,
- Бригадная,
- Чубаевская,
- Петрашевского,
- Ефима Геллера,
- Неделина,
- Посмитного,
- Литературная,
- Каманина,
- Леваневского,
- Компасный пер.,
- Окружная,
- Цветочная,
- Баштанная,
- Кондрашина.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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