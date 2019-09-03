Отключение воды в районе Большого Фонтана города Одесса 4 сентября 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по переключению водопровода диаметром 250 мм и замене задвижки диаметром 200 мм.

В связи с чем, 4 сентября 2019 года с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Фонтанская дорога, 65-143, 22-72,

Авдеева-Черноморского,

Бригадная,

Чубаевская,

Петрашевского,

Ефима Геллера,

Неделина,

Посмитного,

Литературная,

Каманина,

Леваневского,

Компасный пер.,

Окружная,

Цветочная,

Баштанная,

Кондрашина.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)