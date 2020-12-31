Отключение воды в районе Большого Фонтана города Одесса 4 января 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на водопроводе диаметром 110 мм:
В связи с чем, 4 января 2021 года с 09:00 до 20:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Фонтанская дорога, 66-120, 143-165,
- Костанди, 2-44, 1-39,
- Гаршина,
- Елочная,
- Ванный пер.,
- Ляпидевского,
- Узкий пер.,
- Амбулаторный пер.,
- Летний пер.,
- Гаршина пер.,
- Дачный пер.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)