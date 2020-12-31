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Отключение воды в районе Большого Фонтана города Одесса 4 января 2021 года

Отключение воды в районе Большого Фонтана города Одесса 4 января 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на водопроводе диаметром 110 мм:

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В связи с чем,  4 января 2021 года с 09:00 до 20:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Фонтанская дорога, 66-120, 143-165,
  • Костанди, 2-44, 1-39,
  • Гаршина,
  • Елочная,
  • Ванный пер., 
  • Ляпидевского,
  • Узкий пер.,
  • Амбулаторный пер.,
  • Летний пер.,
  • Гаршина пер.,
  • Дачный пер.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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