Отключение воды в районе Большого Фонтана города Одесса 4 января 2021 года

Инвестиции в Tesla: долгосрочные перспективы С начала года акции Tesla увеличились в цене более чем на 500%. Американский производитель электрокаров продемонстрировал рост по всем показателям. Капитализация в третьем квартале составила $390 млрд, при том что в аналогичном периоде 2019 года этот показатель был $40 млрд. Чистая прибыль за третий квартал 2020-го (исторически самый успешный для компании) — $331 млн. ПОДРОБНЕЕ

Герои спектаклей одесской Музкомедии устроили видеомарафон новогодних поздравлений Ассоль из «Алых парусов», Фараон из «Моисея»… Герои этих и многих-многих других спектаклей Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного устроили одесситам яркий праздничный видеомарафон. ПОДРОБНЕЕ