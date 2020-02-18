Отключение воды в Приморском районе Одессы 19 февраля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по замене задвижек диаметром 100 мм и 150 мм по адресу ул.Малая Арнаутская, 1

В связи с чем, 19 февраля 2020 года с 09:00 до 19:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Малая Арнаутская, 1-37, 2-28,

Леонтовича, 8-16а,

Пантелеймоновская, 1-5, 2-36,

пер. Канатный,

Вячеслава Черновола.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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