Отключение воды в Приморском районе Одессы 17 марта 2020 года

Отключение воды в районе Слободки 11 марта Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по капитальному ремонту водовода Ду=700мм, по адресу ул. Мичурина, 21. ПОДРОБНЕЕ

В марте за воду платим по-новому: абонплата и бесплатная поверка «Инфоксводоканал» напоминает, что в первой декаде марта одесситы получат новые счета за воду. В них начисления за февраль будут сделаны по новым тарифам, которые установлены решением Нацкомиссии и введены в действие с 05.02.2020. ПОДРОБНЕЕ

Отключение воды в Киевском районе Одессы 4 марта 2020 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по капитальному ремонту водовода диаметром 1200 мм по адресу пр-т Академика Глушко, 4, ПОДРОБНЕЕ

Отключение воды в районе Французского бульвара города Одесса 3 марта 2020 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по переключению жилых домов к вновь проложенному магистральному водопроводу диаметром 300мм по адресу улица Французский бульвар 21, 25, 33 ПОДРОБНЕЕ