Отключение воды в Приморском районе Одессы 17 марта 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по замене запорной арматуры диаметром 200 мм, по адресу пер. Среднефонтанский, 6.
В связи с чем, 17 марта 2020 года с 09:00 до 19:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- пер. Слепнева,
- проспект Шевченко, 6-16 и 9-31,
- проспект Гагарина,
- Сегедская,
- Армейская,
- пер. Шампанский,
- Французский бульвар, 12-36,
- пер. Бисквитный,
- пер. Садовый,
- пер. Ботанический,
- Маршала Говорова,
- Довженко,
- пер. Лунный,
- ул. Черепановых,
- пер. 2-й Черепановых.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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